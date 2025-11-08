MComplex tiên phong chuyên nghiệp hóa chuỗi giá trị ngành nội thất, kiến trúc

Việt Nam cần một mô hình liên kết giải pháp hoàn thiện không gian sống

Thị trường nội thất Việt Nam đang chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng với quy mô doanh thu toàn ngành đạt khoảng 9,62 tỷ USD trong năm 2025 và dự báo sẽ tăng lên 13,14 tỷ USD vào năm 2030; tương ứng tốc độ tăng trưởng kép khoảng 6,43% mỗi năm (theo Mordor Intelligence).

Dù vậy, chuỗi cung ứng và mạng lưới phân phối sản phẩm hiện nay chủ yếu vẫn là các thương hiệu vật liệu - thiết bị vận hành độc lập. Điều này khiến người tiêu dùng Việt phải đầu tư nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm, lựa chọn giải pháp phù hợp cho không gian sống, đồng thời cho thấy sự thiếu vắng của một mô hình hợp nhất toàn diện - nơi thương hiệu, sản phẩm và khách hàng có thể gặp gỡ trong cùng một điểm đến.

Thị trường Việt Nam cần một trung tâm giải pháp nội thất toàn diện (Ảnh: Mcomplex).

Trên thế giới, mô hình “One-Stop-Shop” nội - ngoại thất đã chứng minh tính hiệu quả trong việc đồng bộ hóa trải nghiệm và gia tăng giá trị cho toàn ngành. Home Centre (Landmark Group - Ấn Độ, Trung Đông) hay RH Gallery (Mỹ) là những ví dụ thành công điển hình khi kết hợp trưng bày sản phẩm, tư vấn thiết kế và thư viện vật liệu trong cùng một không gian, mang lại hành trình đa cảm quan và trọn vẹn cho khách hàng.

Từ xu hướng quốc tế đến nhu cầu thực tiễn, MComplex ra đời, tiên phong ứng dụng mô hình tiên tiến trong lĩnh vực kiến trúc và hoàn thiện nội thất Việt, mang đến những giải pháp đổi mới tích cực cho người tiêu dùng và các bên tham gia.

Sự kiện khai trương MComplex - Trung tâm giải pháp nội thất một điểm đến có quy mô lớn tại Việt Nam (Ảnh: Mcomplex).

MComplex - Hệ sinh thái nội thất và kiến trúc toàn diện tại Việt Nam

Sở hữu vị trí đắc địa tại Vincom Mega Mall Royal City (72A Nguyễn Trãi, Hà Nội), MComplex là trung tâm vật liệu - thiết bị - hoàn thiện nội thất có quy mô lớn hàng đầu Việt Nam, trải rộng hơn 12.000m².

MComplex quy tụ gần 200 thương hiệu vật liệu và thiết bị nội - ngoại thất hàng đầu, với 40 gian hàng trưng bày và hàng nghìn sản phẩm đa dạng, thuộc 6 nhóm hàng chủ đạo: vật liệu ốp lát, thiết bị phòng tắm, giải pháp bếp, nội thất và trang trí, ánh sáng và nhà thông minh, thế giới vật liệu.

Tại lễ khai trương diễn ra ngày 7/11, ông Lưu Việt Thắng - đại diện MComplex chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn định hình một phong cách mua sắm mới - hiệu quả, tiện lợi và chuyên nghiệp - nơi khách hàng có thể tìm thấy tất cả trong một điểm đến: từ trải nghiệm sản phẩm thực tế, tư vấn giải pháp từ chuyên gia đến lựa chọn, thanh toán và theo dõi đơn hàng qua nền tảng số”.

MComplex hướng tới định hình một phong cách mua sắm mới - hiệu quả, tiện lợi và chuyên nghiệp cho khách hàng (Ảnh: Mcomplex).

Ngoài trải nghiệm tiêu dùng, MComplex còn đóng vai trò nền tảng quảng bá và giao thương chuyên biệt cho các thương hiệu đối tác. Đây là nơi các nhà sản xuất, đơn vị cung ứng có thể giới thiệu sản phẩm, cập nhật công nghệ và xu hướng hoàn thiện nhà ở mới nhất, qua đó nâng tầm giá trị thương hiệu trong không gian theo chuẩn quốc tế, tiếp cận trực tiếp giới chuyên môn và khách hàng mục tiêu.

Thông qua hệ thống trưng bày vật liệu cùng thư viện dữ liệu trực quan 2D - 3D, MComplex mở ra không gian sáng tạo sống động cho các kiến trúc sư và nhà thiết kế. Tại đây, họ có thể ứng dụng các công cụ hỗ trợ, kết nối với cộng đồng chuyên môn và tăng tính khả thi trong quá trình thi công dự án.

Định hướng phát triển bền vững cho toàn ngành

Tiếp nối hành trình của mình, MComplex từng bước kiến tạo nền tảng phát triển bền vững cho toàn ngành nội thất - kiến trúc Việt Nam thông qua mạng lưới hợp tác sâu rộng. Trung tâm định hướng trở thành đối tác chiến lược dài hạn với Hội Nội thất Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, VietCG, cộng đồng Vietbuild, cộng đồng thiết kế trẻ YIDC…

Tại buổi lễ khai trương, kiến trúc sư Lê Trương - Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam VNIA nhận định: “MComplex là cú hích quan trọng, góp phần định hình lại cấu trúc thương mại của ngành, thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa trong thiết kế và mang lại giá trị phát triển, kết nối cho cộng đồng kiến trúc Việt Nam”.

MComplex định hướng trở thành đối tác tin cậy của cộng đồng kiến trúc - nội thất (Ảnh: Mcomplex).

Song song, MComplex mở rộng hợp tác với các đơn vị truyền thông uy tín trong ngành như Kiến Việt, Ashui, Elle Deco cùng nhiều người có tầm ảnh hưởng trong cùng lĩnh vực nhằm đưa xu hướng nội thất đến gần hơn với người tiêu dùng. Trung tâm cũng phối hợp với các chuyên gia, diễn giả và đơn vị đào tạo để triển khai chuỗi hơn 400 sự kiện thường niên như M Expo, M Design Show, M Talk, M Hub…, hướng tới mục tiêu trở thành bệ phóng tri thức cho thế hệ trẻ.

Thời gian tới, Mcomplex cho biết sẽ xây dựng chính sách hợp tác linh hoạt dành cho doanh nghiệp, kiến trúc sư, và nhà thiết kế, hướng tới môi trường phát triển bền vững - nơi các bên cùng chia sẻ giá trị và mở rộng hiệu quả tiếp cận với nhóm khách hàng tiềm năng.

Thông tin liên hệ:

Trung tâm vật liệu - thiết bị - hoàn thiện nội thất MComplex

Địa chỉ: Lô B1-R1-01ABC, tầng B1, Vincom Mega Mall Royal City, số 72A đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội

Email: sales@mcomplex.vn

Hotline: 0982 285 123

Website: mcomplex.vn