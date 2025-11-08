Đường trung tâm TPHCM ngập sau mưa lớn, người dân bì bõm dắt xe

Từ 17h30 ngày 8/11, mưa lớn xuất hiện tại khu vực trung tâm TPHCM. Mưa nặng hạt, kéo dài hơn 1 giờ tại các phường Bến Thành, Sài Gòn, Phú Thọ, Hòa Bình, Chợ Quán…

Mưa lớn khiến một số tuyến đường trung tâm như Cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh (phường Bến Thành) bị ngập. Nhiều phương tiện qua khu vực chết máy, người dân phải đẩy bộ.

Giao thông hỗn loạn do ngập nước tại khu vực đường Cống Quỳnh sau cơn mưa ở TPHCM (Ảnh: Thảo Quân).

Ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu (phường Chợ Quán) cũng ngập sau mưa. Lo xe chết máy, nhiều người lái lên vỉa hè chờ nước rút. Trước tình trạng trên, lực lượng CSGT đã dùng xe chuyên dụng chở người dân và phương tiện qua đoạn ngập.

Cùng thời điểm, đường 3 Tháng 2, Lạc Long Quân, Bình Thới (phường Hòa Bình), Lê Hồng Phong (phường Vườn Lài) và một số tuyến khác cũng xuất hiện tình trạng ngập úng.

Đến hơn 18h30, mưa ngớt. Nước trên đường rút dần, giao thông trở lại bình thường.

Một đoạn trên đường Lê Hồng Phong ngập nhẹ (Ảnh: A.H.).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cơn mưa chiều tối 8/11 tại TPHCM do rãnh áp thấp qua Trung Bộ bị nén xuống phía nam, ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ.

Ngoài khu trung tâm, các phường vùng ven như Tân Hưng, An Khánh, Đông Hưng Thuận, Tây Thạnh và các xã Bình Lợi, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc… cũng có lượng mưa phổ biến 8-40mm, có nơi trên 50mm.

(CTV: Thảo Quân).