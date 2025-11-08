Nga phản bác tin đồn Tổng thống Putin mất lòng tin với Ngoại trưởng Lavrov

Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov (Ảnh: Kremlin).

Ông Lavrov, 75 tuổi, là một nhà ngoại giao kỳ cựu, nổi tiếng với phong cách đàm phán cứng rắn, đã vắng mặt trong một cuộc họp lớn tại Điện Kremlin tuần này mà ông thường dự, và Tổng thống Putin đã chọn người khác tham dự hội nghị G20 tại Nam Phi vào cuối tháng này, một vai trò mà trước đây ông Lavrov từng đảm nhiệm.

Trong 2 tuần liên tiếp, Bộ Ngoại giao cũng không công bố kế hoạch đi công tác hay các sự kiện phát biểu của ông Lavrov trong tuần tiếp theo. Những diễn biến này đã làm dấy lên suy đoán rằng ông Lavrov, người đã giữ chức bộ trưởng ngoại giao hơn 20 năm qua, có thể đã bị mất lòng tin từ ông Putin do kế hoạch hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Budapest, Hungary bị tạm hoãn.

Khi được hỏi hôm 7/11 liệu ông Lavrov có đang gặp rắc rối với ông Putin hay không, phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ thông tin này. “Tôi sẽ trả lời ngắn gọn: Không có gì đúng trong những bài báo này”, ông Peskov nói với các phóng viên.

Khi được yêu cầu xác nhận rằng ông Lavrov sẽ tiếp tục giữ vai trò hiện tại, ông Peskov bổ sung: “Chắc chắn rồi. Ông Lavrov đang làm việc với tư cách Bộ trưởng Ngoại giao, tất nhiên là vậy”.

Ông Lavrov đã trao đổi qua điện thoại với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào ngày 20/10 để thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa 2 tổng thống, vài ngày sau khi ông Trump thông báo về cuộc gặp này sau cuộc điện đàm với ông Putin.

Ngày hôm sau, ông Trump nói rằng ông không muốn tổ chức cuộc gặp với ông Putin. Ông sau đó cho biết đã hủy họp vì “cảm thấy không phù hợp”.

Reuters và các kênh truyền thông phương Tây đưa tin rằng Washington đã tạm hoãn hội nghị sau khi Bộ Ngoại giao Nga gửi thông điệp cho thấy Moscow chưa sẵn sàng nhượng bộ các yêu cầu của Washington về Ukraine.

Báo Financial Times của Anh dẫn nguồn cho biết cuộc trò chuyện giữa ông Lavrov và ông Rubio có thể đã khiến Washington chùn bước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova hôm 7/11 cho rằng bài báo của FT được xuất bản nhằm kích thích những suy đoán không có lợi cho Moscow và là một phần của cái mà bà gọi là “cuộc chiến hỗn hợp” nhằm chống Nga.

Trước đó, Tổng thống Putin đã nói rõ rằng, ngoài vấn đề Ukraine, ông tin rằng việc xích lại gần giữa Moscow và Washington là vì lợi ích quốc gia của Nga và quan trọng cho an ninh toàn cầu, vì hai nước sở hữu kho vũ khí hạt nhân khổng lồ.

Trong năm nay, Ukraine và Nga đã tổ chức ba vòng đàm phán tại Istanbul vào các tháng 5, 6 và 7.

Tại các vòng này, Kiev thể hiện sẵn sàng ngừng bắn ngay lập tức và nêu rõ các ưu tiên: chấm dứt xung đột, ngừng bắn trên toàn tuyến và ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự. Tuy nhiên, Moscow đã không chấp thuận ngừng bắn.

Sau vòng đàm phán thứ hai, Nga trao cho Ukraine một bản ghi nhớ. Trong đó, Moscow yêu cầu rút quân Ukraine khỏi 4 vùng lãnh thổ, đình chỉ viện trợ từ phương Tây, chấm dứt huy động và thiết quân luật, tổ chức bầu cử, và chấm dứt “các hoạt động phá hoại” nhằm vào Nga.

Do điều kiện tiên quyết của 2 bên quá khác nhau nên tới nay xung đột ở Ukraine vẫn chưa thể khép lại bất chấp nỗ lực trung gian của Tổng thống Trump.