Đan Mạch điều tra việc xe buýt có thể bị điều khiển từ Trung Quốc

Đan Mạch đang lên tiếng cảnh báo sau khi phát hiện hàng trăm xe buýt ở nước này, về lý thuyết, có thể bị vô hiệu hóa từ xa bởi nhà sản xuất Yutong ở Trung Quốc, hoặc bất kỳ ai có quyền truy cập vào hệ thống máy tính của công ty.

Các cơ quan chức năng Đan Mạch đã mở cuộc điều tra nhằm ngăn chặn việc truy cập trái phép vào hệ thống xe buýt (Ảnh: Movia).

Điều này chưa từng xảy ra, nhưng chỉ cần khả năng đó tồn tại cũng đủ khiến giới chức Đan Mạch lo lắng, nhất là những chiếc xe buýt này hoạt động ở thủ đô. Đó là vấn đề an ninh quốc gia.

Giới chức Đan Mạch đang khẩn trương nghiên cứu cách lấp lỗ hổng an ninh này, hạn chế sự truy cập trái phép nhưng vẫn duy trì các lợi ích vốn có của các xe buýt có khả năng kết nối.

Đan Mạch có mối lo lắng này sau khi Ruter - đơn vị vận hành giao thông công cộng lớn nhất Na Uy - phát hiện vấn đề tương tự trên đội xe buýt Yutong. Ruter phát hiện rằng những chiếc xe buýt Trung Quốc này được lắp SIM Romania, mà Yutong giải thích là để các kỹ sư của họ có thể cập nhật phần mềm và xử lý sự cố kỹ thuật từ xa.

Trước những lo lắng về nguy cơ an ninh, Ruter đã quyết định thử hai chiếc xe buýt trong môi trường kín. Họ không tìm thấy bất kỳ hành vi gây hại nào, nhưng cảnh báo rằng tính năng truy cập từ xa này có thể cho phép ai đó ở nước khác can thiệp vào hệ thống điện tử của xe, ví dụ như tắt máy, khóa cửa và nhốt hành khách bên trong xe.

Công ty giao thông công cộng lớn nhất Đan Mạch là Movia đang vận hành 469 xe buýt điện sản xuất tại Trung Quốc; trong đó có 262 chiếc là của Yutong.

Tuy nhiên, Yutong khẳng định với trang The Guardian rằng hãng tuân thủ nghiêm ngặt các luật, quy định và tiêu chuẩn công nghiệp nơi xe hoạt động, đồng thời lưu trữ dữ liệu xe tại trung tâm dữ liệu Amazon Web Services (AWS) ở Frankfurt (Đức).

“Dữ liệu được bảo vệ bằng mã hóa lưu trữ và các biện pháp kiểm soát truy cập. Không ai được phép truy cập hoặc xem dữ liệu nếu không có sự ủy quyền của khách hàng. Yutong tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo vệ dữ liệu của EU”, người phát ngôn của hãng cho biết.