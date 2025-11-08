Giải nhất Tiếng hát truyền hình 2014 tìm lại thời vàng son của nhóm nhạc

Minh Trang Lyly (tên thật là Vũ Minh Trang) từng tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội, sau đó Nam tiến để tạo dựng sự nghiệp. Nữ ca sĩ được khán giả biết đến khi đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình TPHCM 2014 (bảng nhạc nhẹ) và Quán quân Tiếng hát Đài tiếng nói Nhân dân TPHCM 2014.

Những năm sau này, Minh Trang Lyly có phần kín tiếng hơn. Sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật, cô chuyển hướng sang đào tạo nghệ sĩ trẻ. Mới đây, Minh Trang Lyly gây chú ý khi xuất hiện trong vai trò cố vấn cho nhóm nhạc nữ tuổi teen lần đầu ra mắt tại Việt Nam.

Ca sĩ Minh Trang Lyly ấp ủ giấc mơ đưa nhóm nhạc Việt ra quốc tế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca sĩ Minh Trang Lyly cho biết, nhiều năm qua, cô luôn ấp ủ giấc mơ tìm lại thời vàng son của nhóm nhạc Việt, đồng thời đưa các tài năng trẻ Việt Nam sánh vai với những nhóm nhạc trong khu vực châu Á.

Hồi tháng 5, Minh Trang Lyly cùng ca sĩ Lê Minh (trưởng nhóm MTV) và ca sĩ Thúy Nga (trưởng nhóm Mắt Ngọc) tham gia tuyển chọn, tìm ra 5 gương mặt xuất sắc nhất từ 14 tuổi đến 17 tuổi, thành lập nhóm nhạc V.STAR.

Các thành viên ngoài khả năng ca hát và vũ đạo, còn có thể chơi được các nhạc cụ như guitar, piano, trống… Đặc biệt trong nhóm có thành viên Amber (Thái Bảng Anh) chơi được các nhạc cụ drum, guitar, ukulele và từng đoạt huy chương bạc quốc tế về đàn tranh tại New York (Hoa Kỳ).

Theo ca sĩ Minh Trang Lyly, giọng hát vẫn là yếu tố tiên quyết để một nhóm nhạc tồn tại. Các thành viên của V.STAR dù có ưu thế về sắc vóc, khả năng vũ đạo và biểu diễn, vẫn ưu tiên việc luyện thanh.

Minh Trang Lyly cho rằng, sự thay đổi của thị trường, gu thưởng thức của khán giả mỗi thời mỗi khác nhưng điểm chung vẫn là yêu cầu một ca sĩ hay nhóm nhạc phải có giọng hát chất lượng.

Cô chia sẻ: “Để đi được đường dài, nhóm cần nỗ lực rất nhiều, nhất là trong thời buổi có rất nhiều giọng ca trẻ tài năng hiện nay”.

Nhóm nhạc V.STAR gồm 5 thành viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vì các thành viên vẫn còn trong độ tuổi đi học, việc tham gia nhóm nhạc với lịch trình tập luyện dày đặc khiến nhiều người lo ngại. Tuy nhiên, các thành viên khẳng định, học tập vẫn là mục đích quan trọng nhất còn nghệ thuật là đam mê. Vì vậy, các em cố gắng cân đối để không bị ảnh hưởng.

Sau khi ra mắt MV đầu tay mang tên Một Việt Nam mới tinh, nhóm sẽ tham gia biểu diễn tại các trường học nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời chuẩn bị phát hành một album gồm 5 ca khúc mới.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung - Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM - đánh giá cao sự nghiêm túc của nhóm nhạc trẻ, đồng thời nhấn mạnh các em cần thêm nhiều dự án âm nhạc và cơ hội cọ xát trực tiếp để khẳng định thực lực trước những thách thức không nhỏ đối với mô hình hoạt động nhóm nhạc tại Việt Nam.

Hoàng Thư