Được gọi điện mời thay tem đăng kiểm, người dân hoang mang bị lộ thông tin

Sáng 7/11, chị Hoàng Thị Hương (40 tuổi, trú phường Vinh Hưng, Nghệ An) nhận được cuộc điện thoại xưng cán bộ trung tâm đăng kiểm. Người này thông báo chị Hương về chương trình thay tem đăng kiểm mới.

Do chương trình chỉ kéo dài 3 ngày nên người này yêu cầu chị Hương có mặt sớm, mang theo giấy tờ liên quan để được thay tem đăng kiểm. Nếu qua thời hạn trên, không thực hiện việc thay tem đăng kiểm, chị Hương sẽ bị phạt tiền.

Đối tượng lừa đảo cung cấp thông tin đăng kiểm chính xác cho chị Hương (Ảnh: Hoàng Lam).

Chị Hương đang kẹt công việc nên người kia đề nghị kết bạn Zalo để hướng dẫn. Ngay sau đó, tài khoản Zalo có tên Nguyễn Phan Công Hải yêu cầu kết bạn.

Người này gửi cho chị Hương thông tin về ô tô tôi đang đi và thông tin cá nhân của chị, yêu cầu kiểm tra để hỗ trợ đăng nhận mã và tem mới cho xe.

Đến trưa, chị Hương nhận cuộc gọi từ một số điện thoại khác, lần này là giọng phụ nữ, thông báo về chương trình hỗ trợ đổi tem đăng kiểm mới.

Hai cuộc gọi đều chung thông tin nên chị Hương tưởng có chương trình thay tem đăng kiểm thật nhưng do đang bận việc nên chưa thực hiện theo hướng dẫn của những người này.

Một lát sau, Zalo Nguyễn Phan Công Hải gọi tới, yêu cầu chị Hương chuẩn bị thêm một điện thoại thông minh và các giấy tờ tùy thân gồm căn cước, đăng ký ô tô, phiếu đăng kiểm để hướng dẫn việc đăng ký dịch vụ đổi tem đăng kiểm online. Đang ở bên ngoài nên chị Hương hẹn sẽ cung cấp các giấy tờ trên khi về nhà.

Tình cờ lướt Facebook, chị Hương đọc một bài đăng trên nhóm chuyên về ô tô kể câu chuyện tương tự như mình vừa gặp phải. Người đăng tải cho rằng đây là một hình thức lừa đảo mới và đề nghị người dân cảnh giác.

Lúc này, chị Hương mới ngờ ngợ nhưng cảm thấy may mắn khi chưa thực hiện theo hướng dẫn của “cán bộ trung tâm đăng kiểm” kia.

“Theo thông tin trên giấy chứng nhận đăng kiểm, ô tô của tôi đến tháng 11/2028 mới phải đăng kiểm lại. Tuy nhiên, họ cung cấp chính xác thông tin về phương tiện và thông tin cá nhân nên tôi mới nghĩ đây là cán bộ trung tâm đăng kiểm thật mà không phòng bị hay nghi ngờ gì”, chị Hương chia sẻ.

Ông Hà Tiến Sơn, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, cho biết, thời gian gần đây, đơn vị liên tục nhận được điện thoại của khách hàng về việc có người giới thiệu là cán bộ trung tâm thông tin về chương trình thay tem đăng kiểm.

Ông Sơn khẳng định, các cuộc gọi thông báo chương trình thay tem đăng kiểm và hỗ trợ việc thay tem đăng kiểm online là lừa đảo.

Từ ngày 1/3, khi Bộ Giao thông vận tải hợp nhất với Bộ Xây dựng, chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới do Bộ Xây dựng đảm nhiệm. Thông tin trên tem và giấy chứng nhận đăng kiểm sẽ được cập nhật từ "Bộ Giao thông vận tải" sang "Bộ Xây dựng".

Tuy nhiên, việc cập nhật này chỉ áp dụng đối với các phương tiện đến hạn đăng kiểm. Các phương tiện chưa đến kỳ kiểm định vẫn tiếp tục sử dụng tem và giấy chứng nhận đăng kiểm của Bộ Giao thông vận tải cũ cấp, không bắt buộc phải đổi trước hạn.

Theo ông Sơn, thời điểm này, Cục Đăng kiểm Việt Nam không có chương trình thay tem đăng kiểm cũ. Việc đăng kiểm được thực hiện tại trung tâm đăng kiểm, cán bộ đăng kiểm không gọi điện cho khách hàng để hỗ trợ đăng kiểm online.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An cũng liên tục phát cảnh báo để người dân không bị sa vào bẫy lừa đảo.

“Tôi không hiểu sao các đối tượng lừa đảo lại có thông tin về đăng kiểm của khách hàng. Chúng tôi khẳng định các thông tin này đều được bảo mật”, ông Sơn thông tin.