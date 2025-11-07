Cận cảnh Toyota Land Cruiser FJ: Off-road “thần sầu”, sẽ bán ở Việt Nam

Một trong những cái tên được quan tâm nhất tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 (Nhật Bản) là Toyota Land Cruiser FJ. Xe được sản xuất tại Thái Lan thay vì Nhật Bản như Land Cruiser 300 và Land Cruiser 250 (còn gọi là Prado). Đáng chú ý, hãng xác nhận sẽ phân phối mẫu SUV này ở Việt Nam, song chưa nêu thời điểm cụ thể (Ảnh: Paultan).

Land Cruiser FJ hướng đến các thị trường mới nổi như Đông Nam Á, thể hiện ở nền tảng chia sẻ chung với Fortuner: khung gầm rời hình thang (body-on-frame) IMV và dàn treo tay đòn kép phía trước, liên kết 4 điểm phía sau. Theo Toyota, cấu hình này bền bỉ hơn, dễ chế tạo, tùy biến và sửa chữa với chi phí thấp hơn so với các mẫu xe “đàn anh” (Ảnh: CarWatch).

Kích cỡ của chiếc Toyota (dài x rộng x cao: 4.575 x 1.855 x 1.960mm) tương đương Mazda CX-5 ở phân khúc C nhưng vượt trội về chiều cao. Trục cơ sở 2.580mm ngắn hơn LC Prado 270mm và bán kính quay đầu 5,5m cho phép Land Cruiser FJ vận hành cơ động hơn ở đa dạng môi trường (Ảnh: Paultan).

Thiết kế tổng thể được lấy cảm hứng từ viên xúc xắc, với kiểu dáng vuông vắn cùng nhiều góc được vát nhẹ. Mặt ca-lăng kiểu truyền thống có tên thương hiệu, nối liền đèn pha LED và đèn định vị ban ngày hình chữ “C”. Cản va và hốc lốp dày dặn cùng tấm bảo vệ gầm giả nhôm tôn thêm vẻ xù xì, thô ráp cho “em út” nhà Land Cruiser (Ảnh: Paultan).

Thân xe tựa Prado bản thu nhỏ với đường chân kính phân tầng và thanh ray nóc cỡ lớn. Cột C to bản giúp xe trông cứng cáp hơn, đổi lại là điểm mù tương đối lớn ở góc đuôi xe. Ẩn sau bộ mâm 17-18 inch là phanh đĩa trên cả 4 bánh. Điểm trừ là vỏ gương chiếu hậu dùng chung với Fortuner và Hilux trông bầu bĩnh, chưa ăn nhập với tổng thể (Ảnh: Paultan).

Đuôi xe gây ấn tượng với lốp dự phòng treo trên cửa hậu hai tông màu và đèn hậu LED gọn gàng nằm cao, đậm chất việt dã của Land Cruiser. Phần ốp nhựa sần quanh xe được chia thành các mảng nhỏ dễ dàng thay thế độc lập, góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian sửa chữa và mở ra tiềm năng cá nhân hóa cho các chủ nhân (Ảnh: Paultan).

Thương hiệu Nhật Bản sẽ cung cấp loạt “đồ chơi” như ống thở, giá nóc, giáp gầm, bệ bước chân, vách treo đồ tiện lợi ở cốp… Tương tự Prado, Land Cruiser FJ cũng có tùy chọn đèn pha tròn cổ điển tích hợp tấm phản quang màu hổ phách và cản xe mở rộng góc tới và góc thoát - vốn đã rất tốt trên xe nguyên bản (Ảnh: Paultan).

Nội thất chịu ảnh hưởng lớn từ Prado (vô-lăng, màn hình liền khối) và xe bán tải giá rẻ Hilux Champ (táp-lô, cửa gió hình tròn). Các chi tiết được bố trí theo phương ngang,tối ưu tầm nhìn cho tài xế. Vật liệu nhựa cứng chiếm chủ yếu, trong khi da và nhựa mềm xuất hiện ở các vị trí người dùng thường xuyên tiếp xúc trên cánh cửa (Ảnh: Paultan).

Toyota chưa công bố danh sách trang bị chi tiết. Tuy vậy, có thể nhận ra vô-lăng bọc da, bảng đồng hồ 7 inch, màn hình cảm ứng 12,3 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động 2 vùng độc lập và camera 360 độ hỗ trợ giả lập hình ảnh gầm xe. Ghế bọc da hoặc nỉ, có tính năng sưởi ấm hàng ghế trước, riêng ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Hệ thống phanh tay cơ khiến hãng phải tinh chỉnh cách hoạt động của một số tính năng trợ lái tiên tiến (ADAS) trong bộ Toyota Safety Sense 3.0 (Ảnh: Paultan).

Hàng ghế sau phù hợp cho người có chiều cao tầm 1,75m trở xuống. Vị trí chính giữa không mấy dễ chịu bởi mặt ghế gồ ghề và phần sàn nhô cao. Bù lại, hành khách có thể chỉnh ghế tiến/lùi và thay đổi độ ngả lưng với biên độ lớn, gia tăng độ thoải mái khi di chuyển. Cửa gió điều hòa cũng như cổng sạc USB đều “vắng mặt” tại đây, chỉ có cổng tẩu 12V (Ảnh: Paultan).

Cửa hậu đóng/mở bằng tay theo phương ngang như Prado thế hệ trước. Khoang hành lý tương đối rộng rãi so với kích thước thực tế, có thể mở rộng bằng cách gập hàng ghế sau xuống (Ảnh: Paultan).

“Trái tim” của Land Cruiser FJ là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.7L, sản sinh công suất tối đa 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246Nm. Đây chính là động cơ mang mã 2TR-FE trên một số phiên bản Toyota Fortuner tại Việt Nam. Chưa rõ nhà sản xuất có kế hoạch bổ sung tùy chọn động cơ dầu cho mẫu SUV mới hay không (Ảnh: CarWatch).

Sức mạnh được truyền xuống mặt đường thông qua hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 2 cầu bán thời gian (4WD). Người lái có thể tùy chỉnh giữa chế độ H2 (1 cầu nhanh), H4 (2 cầu nhanh) và L4 (2 cầu chậm), đi kèm khóa vi-sai cầu sau. Kích hoạt chế độ "2nd Start", phương tiện sẽ khởi hành ở số 2, phù hợp trong điều kiện mặt đường trơn trượt (Ảnh: Paultan).

Toyota dự kiến mở bán Land Cruiser FJ tại Nhật Bản từ giữa năm 2026, kỳ vọng gây sốt tương tự Land Cruiser 300 và Land Cruiser 250 ở nhiều thị trường. Giới chuyên môn nhận định giá bán của “tân binh” này tại Việt Nam có thể dễ tiếp cận hơn hẳn nhờ xuất xứ Thái Lan, song vẫn sẽ trên dưới 2 tỷ đồng nhằm duy trì giá trị thương hiệu Land Cruiser. Tại nước ta, LC 300 được niêm yết giá 4,6 tỷ đồng, LC 250 giá 3,46 tỷ đồng (Ảnh: Paultan).