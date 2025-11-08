Toyota triệu hồi hơn 1 triệu xe tại Mỹ do lỗi "treo màn hình" camera lùi

Cụ thể, Toyota đã thông báo mở một đợt triệu hồi quy mô lớn tại Mỹ, ảnh hưởng đến 1.024.407 xe. Những xe này có thể gặp lỗi khiến camera lùi không hiển thị chính xác trên màn hình thông tin giải trí nếu người lái thực hiện một số thao tác nhất định quá sớm sau khi khởi động xe.

Việc camera "đứng hình" dễ khiến tài xế tưởng rằng phía sau đang an toàn, có thể lùi (Ảnh minh hoạ: Toyota).

Theo báo cáo triệu hồi, những xe được trang bị bộ điều khiển (ECU) hỗ trợ đỗ xe do Denso cung cấp có thể gặp 2 vấn đề. Phần mềm có thể khiến hình ảnh camera lùi bị "dừng hình" khi tài xế cài số lùi quá sớm sau khi khởi động xe, hoặc hình ảnh có thể không hiển thị ở lần khởi động tiếp theo nếu xe được khởi động rồi tắt trong một khoảng thời gian nhất định.

Toyota đã bắt đầu điều tra vấn đề này vào tháng 4/2024 sau khi nhận được báo cáo thực địa tại Nhật Bản. Trong quá trình thử nghiệm, hãng đã phát hiện một vấn đề về phần mềm và quyết định triệu hồi xe, vì những xe này có thể không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới liên bang của Mỹ.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản phát hiện ra rằng nếu xe chuyển sang số lùi trong khoảng từ 0,7 đến 2,6 giây sau khi khởi động, màn hình có thể bị treo trong tối đa 1,8 giây. Khoảng thời gian này là đủ lâu để một chiếc xe khác hoặc một đứa trẻ băng qua đường lùi của xe. Sự cố màn hình không hoạt động xảy ra khi 2 quá trình ghi dữ liệu căn chỉnh quang học của camera, mỗi quá trình mất 23 mili giây, xảy ra ngẫu nhiên trong 12,5 giây đầu tiên sau khi khởi động xe.

Việc triệu hồi ảnh hưởng đến hầu hết các mẫu xe Toyota và Lexus, thậm chí bao gồm cả mẫu Subaru Solterra. Dưới đây là danh sách đầy đủ các mẫu xe bị ảnh hưởng:

Lexus ES 2023-2025 Toyota bZ4x 2023-2025 Lexus GX 2024-2025 Toyota Camry 2025-2026 Lexus LC 2024-2025 Toyota Crown 2023-2026 Lexus LS 2023-2025 Toyota Crown Signia 2025 Lexus LX 2022-2025 Toyota Grand Highlander 2024-2026 Lexus NX 2022-2025 Toyota Highlander 2023-2025 Lexus RX 2023-2026 Toyota Land Cruiser 2024-2025 Lexus RZ 2023-2025 Toyota Mirai 2023-2025 Lexus TX 2024-2026 Toyota Prius 2023-2025 Subaru Solterra 2023-2025 Toyota RAV4 2023-2025 Toyota Venza 2023-2024 Toyota Sienna 2025

Toyota đã bắt đầu liên hệ với các chủ xe bị ảnh hưởng. Hãng sẽ hướng dẫn họ mang xe đến trung tâm dịch vụ Toyota để kỹ thuật viên cập nhật phần mềm ECU hỗ trợ đỗ xe nhằm khắc phục lỗi.