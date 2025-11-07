Xe tải VinFast EC Van lần đầu lộ nội thất thực tế, có cải tiến đáng chú ý

Hình ảnh chụp lại khoang cabin của một chiếc EC Van màu đỏ còn chiếc chạy thử có màu xanh, cho thấy mẫu xe tải thuần điện này đã trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng (Ảnh: MXH).

Những hình ảnh thực tế này lần đầu hé lộ chi tiết bên trong của VinFast EC Van. Ảnh đồ họa trước đó không có góc nhìn tổng quát của khoang cabin. Theo đó, nội thất của mẫu xe tải thuần điện này tương đối cơ bản với hai ghế nỉ chỉnh cơ, chìa khóa cơ, phanh tay truyền thống và không có “yên ngựa”.

Phía sau vô-lăng của xe có một màn hình điện tử nhỏ giúp người dùng nắm bắt các thông tin cơ bản như mức pin, tốc độ… Táp-lô được thiết kế dạng phân tầng, với nhiều khu vực để đồ. Khu vực trung tâm có đầu radio đảm nhận trách nhiệm giải trí.

Phía dưới cụm điều khiển điều hòa có một hộc để đồ và tẩu thuốc/cổng sạc (Ảnh: MXH).

VinFast EC Van có nhiều bộ phận tương đồng với mini SUV VF 3, như vô-lăng hai chấu không có nút bấm, cần chuyển số dạng gạt và cụm nút xoay điều chỉnh hệ thống điều hòa.

Đáng chú ý, một hình ảnh khác cho thấy khu vực ốp cửa không còn bộ phận dạng tay quay nâng/hạ cửa kính. Có thể đây là phiên bản cao, hoặc hãng đã được chuyển thành cửa kính chỉnh điện.

Tuy không còn tay quay nâng/hạ cửa kính như ảnh đồ họa, song chưa rõ nút chỉnh điện được đặt ở vị trí nào (Ảnh: MXH).

VinFast EC Van là mẫu xe tải thuần điện hướng tới nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong đô thị. Bản chạy thử bị bắt gặp trước đó có ngoại thất gần như giống hệt ảnh đồ họa; riêng cụm đèn hậu được điều chỉnh, sử dụng chóa halogen và tay nắm cửa được đổi sang loại giật lẫy thuận tiện cho việc thao tác.

Khoang chứa hàng của VinFast EC Van có dung tích lên tới 2.600 lít, tải trọng tối đa khoảng 600kg. Xe sử dụng động cơ điện có công suất 30kW (quy đổi khoảng 40,2 mã lực), đem lại tốc độ tối đa 75km/h; bộ pin đi kèm có dung lượng 17kWh, đem đến phạm vi di chuyển khoảng 150km sau mỗi lần sạc đầy.