Kia Morning nâng cấp tại Việt Nam, có thoát “ế” khi giá đắt nhất phân khúc?

Mới đây Kia Morning 2025 được giới thiệu theo cách khá lặng lẽ tại Việt Nam. Mẫu xe đô thị hạng A này tiếp tục được lắp ráp trong nước với 2 phiên bản AT và GT-Line, giá niêm yết lần lượt 439 triệu và 469 triệu đồng.

Đời cũ của Kia Morning vẫn được phân phối song song, cho đến khi hết hàng. Do đó, mẫu xe Hàn Quốc vẫn có bản số sàn (MT, 349 triệu đồng) và bản số tự động mang gói trang bị X-Line (424 triệu đồng).

Dù bản cao cấp có tên gọi GT-Line nhưng thực tế, ngoại hình hai phiên bản của Kia Morning 2025 không có gì khác biệt (Ảnh: Đại lý Kia).

Với mức giá như trên, Kia Morning 2025 đang là mẫu xe có giá bán lẻ đề xuất cao nhất phân khúc xe đô thị hạng A. Đối thủ của sản phẩm này như Toyota Wigo có giá 405 triệu đồng, trong khi Hyundai Grand i10 có giá khởi điểm 360 triệu và cao nhất 455 triệu đồng.

Chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, vóc dáng tổng thể của xe vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, ngoại hình của Morning mới vẫn trẻ trung hơn nhờ cụm đèn trước và sau có thiết kế mang nét tương đồng với “đàn anh” Carnival.

Hai phiên bản của Kia Morning 2025 đều sử dụng bộ mâm hợp kim 15 inch kiểu mới. Chi tiết phân biệt nằm ở cụm đèn trước, trong đó bản thấp sử dụng bóng halogen, còn bản cao có đèn LED (Ảnh: Đại lý Kia).

Thiết kế tổng thể nội thất của Kia Morning 2025 vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, mẫu xe Hàn Quốc giờ đây có các trang bị nổi bật hơn đối thủ, như cụm đồng hồ điện tử sau vô-lăng (kích cỡ khác nhau tùy phiên bản), màn hình giải trí 8 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Cả hai phiên bản đều có ghế bọc da, nhưng vô-lăng bọc da và điều hòa tự động chỉ có trên bản GT-Line. Ngoài ra, xe sử dụng nút bấm đề nổ và phanh tay dạng cơ truyền thống.

Nội thất của Kia Morning 2025 hiện đại hơn hẳn các đối thủ (Ảnh: Đại lý Kia).

Kia Morning 2025 vẫn sử dụng động cơ 1.25L, hút khí tự nhiên như trước. Kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp, cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn 120Nm.

Trang bị an toàn của Kia Morning 2025 vẫn ở mức cơ bản với cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi, 2 túi khí và được bổ sung tính năng cảm biến áp suất lốp. Tại Hàn Quốc, mẫu xe này còn có gói công nghệ an toàn chủ động (ADAS).

Kia Morning 2025 vẫn không có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau (Ảnh: Đại lý Kia).

Với những điểm mới về thiết kế và trang bị, Kia Morning 2025 sẽ có sức thuyết phục hơn với các khách hàng cá nhân. Tuy nhiên theo giới chuyên gia, giá bán sẽ là rào cản không nhỏ với sản phẩm này, khi khách Việt đã không còn “mặn mà” với xe đô thị gầm thấp.

Thị hiếu của khách Việt đang nghiêng về những sản phẩm gầm cao trong những năm gần đây. Đây cũng là yếu tố chính ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của nhóm xe đô thị hạng A, đặc biệt sau khi người dùng có thêm lựa chọn xe điện gầm cao giá rẻ là VinFast VF 3 (299 triệu đồng).

Sau 8 tháng đầu năm, Morning tiêu thụ được tổng cộng 186 xe, giảm tới 62% so với cùng kỳ năm ngoái, thua xa Toyota Wigo (1.547 chiếc) và Hyundai Grand i10 (2.031 xe). Thậm chí có nhiều tháng, mẫu xe của Kia còn rơi vào danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất thị trường.