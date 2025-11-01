Honda N-One e: chạy 295km/lần sạc: Bé hơn Kia Morning, rộng rãi cho 4 người

Honda N-One e: vừa được mở bán với 2 phiên bản e:G và e:L, mức giá 2,669-3,199 triệu yen (tương đương 457-548 triệu đồng), ngang ngửa Corolla Hybrid ở phân khúc C. Đây là sản phẩm cho Nhật Bản, trong khi các thị trường khác - bao gồm khu vực Đông Nam Á - sẽ nhận được Super-ONE có kiểu dáng và khả năng vận hành mạnh mẽ hơn từ năm 2026.

Đặt cạnh Kia Morning, N-One e: (dài x rộng x cao: 3.395 x 1.475 x 1.545mm) ngắn hơn 200mm và hẹp hơn 120mm. Tuy vậy, trục cơ sở 2.520mm nhỉnh hơn cả mẫu A-SUV Kia Sonet. Bán kính quay đầu 4,5m mang tới sự linh hoạt cho chiếc Honda trong môi trường đô thị. Mâm 14 inch kèm lốp 155/65 R14 trên mọi phiên bản, la-zăng hợp kim chỉ có ở phiên bản e:L.

Chiếc kei-car thừa hưởng gần như toàn bộ thiết kế và danh mục trang bị từ xe xăng N-One. Đèn pha và đèn hậu LED được ốp vỏ màu đen khói giống hệt Super-ONE, trong khi cản va và hốc lốp gọn gàng hơn đáng kể. Tên xe xếp dọc cách điệu ở cửa hậu; bậu cửa thấp giúp thao tác lên/xuống xe và chất dỡ hành lý thêm thuận tiện.

Kiểu phối màu be-xám và loạt chi tiết vuông vức góp phần giảm cảm giác bí bách trong khoang xe N-One e:, đồng thời cải thiện tầm quan sát của người lái. Phiên bản e:L có khá nhiều tiện nghi, bao gồm màn hình cảm ứng 9 inch và hệ thống kết nối Honda Connect. Bảng đồng hồ điện tử cỡ lớn, vô-lăng 2 chấu bọc da, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, điều hòa tự động, hàng ghế trước có sưởi ấm…

Bên cạnh cụm phím sang số điện tử là nút kích hoạt tính năng ga/phanh tích hợp trong một bàn đạp (one-pedal) - thích hợp với xe chuyên dùng trong đô thị như N-One e:. Honda bổ sung nhiều vị trí chứa đồ và giảm khoảng cách giữa vô-lăng và ghế lái so với biến thể xăng, nâng cao độ thoải mái cho người dùng. Nhiều bộ phận được làm từ các vật liệu tái chế hoặc thân thiện với môi trường.

Lợi thế của những xe “hộp diêm” đặc trưng tại Nhật Bản là khả năng tối ưu không gian nội thất. Hàng ghế sau của N-One e: rộng rãi cả về khoảng sáng đầu gối lẫn trên đầu, cho phép gập lưng lẫn mặt ghế theo tỷ lệ 50:50. Việc ra/vào xe hoặc lắp đặt ghế trẻ em thêm thuận tiện hơn nhờ vào cánh cửa mở gần 90 độ.

Cốp xe tiêu chuẩn chứa vừa 4 vali dạng xách tay cùng nhiều vật dụng khác. Khía cạnh an toàn của 2 phiên bản tương đồng nhau: 6 túi khí, camera lùi, cảm biến trước/sau và tổ hợp tính năng trợ lái tiên tiến Honda Sensing (kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, phòng ngừa tăng tốc ngoài ý muốn...).

N-One e: sở hữu 1 mô-tơ điện 63 mã lực và 162Nm ở cầu trước. Pin 29,6kWh cho tầm hoạt động tối đa 295km (chuẩn WLTC) sau mỗi lần sạc. Hệ thống lái trợ lực điện được tinh chỉnh, tăng độ chính xác nhưng vẫn dễ điều khiển trong phố. Người dùng mất 30 phút để nạp điện lên 80% bằng trụ sạc nhanh DC 50kW, hoặc 4,5 tiếng nếu sạc lên 100% với bộ sạc chậm AC 6kW. Tính năng “sạc ngược” V2L và V2H biến phương tiện thành máy phát điện di động.

Ảnh: Đình Nam