Chiếc xe điện lập kỷ lục đi được quãng đường gấp đôi quảng cáo

Kia PV5 đang tiến dần tới vị trí xe van điện tốt nhất hiện nay trên thị trường, cạnh tranh trực tiếp với "tượng đài" Volkswagen ID. Buzz Và hãng xe Hàn Quốc dường như đang làm mọi cách để chứng minh.

Sử dụng chung nền tảng khung gầm E-GMP của tập đoàn Hyundai, mẫu Kia PV5 có thế mạnh lớn nhất là giá bán hấp dẫn - rẻ hơn khoảng 30.000 USD (tương đương gần 740 triệu đồng) so với mẫu Volkswagen ID. Buzz tại châu Âu, một mức chênh lệch không hề nhỏ.

Mẫu xe van Kia PV5 sử dụng chung nền tảng khung gầm E-GMP với các xe Hyundai Ioniq 5 và Kia EV9 (Ảnh: Weigl).

Vào cuối tháng trước, một chiếc PV5 Cargo bản 5 cửa sử dụng gói pin lớn nhất - 71,2kWh - đã chạy liên tục 693,38km chỉ với một lần sạc, trong khi vẫn chở đủ tải trọng tối đa 665kg.

Như vậy, chiếc xe đã đi được nhiều hơn 293km so với tầm hoạt động công bố là 400km/lần sạc. Để so sánh, phiên bản ID. Buzz Cargo của Volkswagen có tầm hoạt động tối đa 418km, theo chuẩn WLTP.

Kia cho biết, nhóm thử nghiệm đã lái xe trên đường công cộng ở phía bắc Frankfurt (Đức) trong điều kiện giao thông thực tế có cả đèn tín hiệu, vòng xuyến, ngã tư và cả đoạn đường có độ cao chênh lệch khoảng 370m.

Hai người luân phiên cầm lái là George Barrow - nhà báo chuyên viết về xe thương mại, và Christopher Nigemeier - kỹ sư cao cấp tại Trung tâm kỹ thuật Hyundai Motor châu Âu (HMETC).

Thành tích về tầm hoạt động thực tế nhiều gấp đôi so với quảng cáo của chiếc Kia PV5 đã được Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness chứng nhận (Ảnh: Weigl).

Trước khi khởi hành, xe được sạc đầy pin và niêm phong cổng sạc. Hành trình kéo dài 22 giờ 30 phút. Kia không công bố vận tốc trung bình, nhưng theo tính toán dựa trên tổng quãng đường và thời gian, xe chỉ chạy khoảng 30,8km/h, phản ánh đúng điều kiện vận hành thực tế của xe van đô thị.

Các cuộc thử nghiệm nội bộ trước đó của Kia đã cho thấy cứ mỗi 100kg trọng lượng tăng thêm sẽ chỉ làm giảm tầm hoạt động của chiếc xe van khoảng 1,5%.