Ô tô điện cỡ nhỏ Honda Super-ONE bán từ 2026, có thể về Việt Nam

Honda trưng bày nguyên mẫu (prototype) Super-ONE tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 (Nhật Bản). Đáng nói, hãng xác nhận kế hoạch trình làng bản thương mại của “bé hạt tiêu” 4 chỗ ngồi này từ 2026 tại thị trường “có nhu cầu lớn về xe điện cỡ nhỏ” như Nhật Bản, Anh, Úc và nhiều quốc gia châu Á (Ảnh: Đình Nam).

Đây là cái tên phần nào thay thế cho Honda e, mẫu xe vốn bị “khai tử” vào năm 2024 do sức tiêu thụ kém. Gần đây, Super-ONE đã bị bắt gặp trong lúc chạy thử tại Thái Lan, do đó không loại trừ khả năng Super-ONE sẽ có mặt ở Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Xe sẽ cạnh tranh ở cả phân khúc xe điện mini lẫn hatchback/SUV hạng A (Ảnh: @rachada_rachada/X).

Super-ONE Prototype trông như biến thể thể thao, khỏe khoắn hơn của N-One e: - dòng kei-car Honda chạy điện mới ra mắt. Điều này thể hiện qua hốc lốp và cản va dày dặn đi kèm khe điều hướng không khí. Hốc hút gió trung tâm cỡ lớn, ốp sườn góc cạnh và ăng-ten dạng vây cá mập. Có 2 cổng sạc ở đầu xe, cho sạc chậm AC và sạc nhanh DC (Ảnh: Đình Nam).

Mui xe, gương chiếu hậu và một phần cửa hậu được sơn đen bóng tương phản, tôn thêm vẻ hiện đại cho chiếc hatchback. Ẩn sau bộ mâm 16 inch 4 chấu kép là cùm phanh màu đỏ, song chưa rõ loạt chi tiết vừa kể có được giữ lại trên phiên bản chính thức hay không. Phanh sau vẫn là dạng tang trống (Ảnh: Đình Nam).

Đèn pha hình tròn và đèn hậu LED đều mang vỏ màu đen khói lạ mắt, trong khi tấm ốp màu xám ở đầu xe là sản phẩm tái chế từ cản xe đã hư hỏng của ô tô Honda cũ. Dòng chữ “Honda” cách điệu dần trở thành đặc điểm nhận diện trên xe điện thế hệ mới của thương hiệu Nhật Bản (Ảnh: Đình Nam).

Về kích thước, Super-ONE sẽ nhỉnh hơn N-One e: (dài x rộng x cao: 3.395 x 1.475 x 1.545mm) về chiều dài và rộng. Trục cơ sở 2.520mm tiệm cận Toyota Raize (2.525mm) - mẫu xe thuộc phân khúc A-SUV (Ảnh: Đình Nam).

Bên trong, Super-ONE Prototype và N-One e: chia sẻ chung gần như toàn bộ nội thất. Táp-lô và nắp ca-pô phẳng giúp tài xế dễ quan sát. Xe có màn hình cảm ứng 9 inch, cụm đồng hồ điện tử, vô-lăng bọc da, phanh tay điện tử có Auto Hold, điều hòa tự động... Dãy phím chuyển số điện tử “thế chỗ” cần số truyền thống, bên cạnh là lẫy chuyển đổi các chế độ lái (Ảnh: Honda).

Cặp ghế trước phối 3 tông màu, tích hợp hệ thống sưởi ấm. Cả 4 chỗ ngồi lẫn cốp xe tương đối rộng rãi nhờ kiểu dáng “hộp diêm” đặc trưng. Hàng ghế sau cho phép gập lưng lẫn mặt ghế theo tỷ lệ 50:50. Nổi bật ở khía cạnh an toàn là 6 túi khí, camera lùi, cảm biến trước/sau và tổ hợp tính năng trợ lái tiên tiến (ADAS) Honda Sensing (Ảnh: Honda).

Năng lực vận hành của Super-ONE chưa được tiết lộ. Giới chuyên gia kỳ vọng các thông số vượt trội so với mức 152 mã lực, 315Nm của Honda e. Tầm hoạt động tối đa dự kiến trên dưới 300km/lần sạc nếu xe sử dụng pin 29,6kWh như N-One e: (Ảnh: Đình Nam).

Xe sở hữu loạt tính năng bổ trợ vận hành thú vị, cho cảm giác giống xe xăng như “Boost Mode” - huy động toàn bộ sức mạnh cho những pha tăng tốc, 7 cấp số ảo đi kèm lẫy chuyển số trên vô-lăng và hệ thống giả lập âm thanh chủ động (ASC). Giá bán của Honda Super-ONE được dự đoán sẽ cao hơn mức 2,669-3,199 triệu yen Nhật (khoảng 457-548 triệu đồng) của N-One e: (Ảnh: Đình Nam).