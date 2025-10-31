Xe tải điện VinFast EC Van chạy thử, liệu có thể thay thế được “Su cóc”?

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh của VinFast EC Van với ngoại thất không bị che chắn. Được biết, mẫu xe tải thuần điện này đang trong những giai đoạn thử nghiệm cuối, trước khi được sản xuất hàng loạt để bàn giao cho khách đặt hàng vào cuối năm nay.

Khác với ảnh đồ họa trước đó, thiết kế của VinFast EC Van (bản chạy thử) có sự điều chỉnh ở cụm đèn hậu, sử dụng chóa halogen. Ngoài ra, tay nắm cửa được đổi sang loại lẫy giật thuận tiện cho việc thao tác, là thiết kế thường thấy trên các dòng xe giao hàng.

VinFast EC Van có giá bán lẻ đề xuất là 285 triệu đồng (Ảnh: Đình Nam).

Phần đầu xe có dải crôm trang trí tạo hình cánh chim xung quanh logo “V”. Đây là thiết kế đặc trưng của hãng xe thương hiệu Việt. Ngoài ra, cụm đèn chiếu sáng có kiểu dáng tương đồng với mẫu VinFast VF 3.

VinFast EC Van sở hữu cấu hình 2 chỗ ngồi. Khoang chứa hàng có dung tích lên tới 2.600 lít, tải trọng tối đa khoảng 600kg.

Nội thất thực tế của VinFast EC Van chưa được hé lộ. Mẫu xe tải thuần điện này sử dụng động cơ điện có công suất 30kW (quy đổi khoảng 40,2 mã lực), cho xe tốc độ tối đa 75km/h. Bộ pin đi kèm có dung lượng 17kWh, đem đến phạm vi di chuyển khoảng 150km sau mỗi lần sạc đầy.

VinFast EC Van dài 3.767mm và rộng 1.680mm (Ảnh: Đình Nam).

Với chính sách miễn phí sạc đến năm 2027, VinFast EC Van được kỳ vọng sẽ thay thế được Suzuki Blind Van, hay còn được biết đến với tên gọi “Su cóc”. Thực tế, mẫu xe chở hàng của hãng xe Nhật Bản đã ngừng sản xuất tại nước ta từ cuối năm 2022, do không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro5.

Những chiếc Suzuki Blind Van đã qua sử dụng vẫn được người dùng săn đón, do có giá sang nhượng dễ tiếp cận và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong đô thị. So với EC Van, mẫu xe Nhật sở hữu lợi thế là cửa trượt hai bên, đem lại sự thuận tiện khi chất, dỡ hàng hóa.

Khoang chứa hàng rộng rãi trên EC Van, nhưng phần lưng thùng của xe thử nghiệm được làm kín (Ảnh: Đình Nam)

Ngược lại, mẫu xe tải thuần điện thương hiệu Việt có khoang chứa hàng lớn hơn do sở hữu kích thước vượt trội so với Suzuki Blind Van. Không chỉ được miễn phí sạc, EC Van hay các mẫu xe điện VinFast có chi phí bảo dưỡng rẻ hơn đáng kể so với các dòng xe xăng/dầu cùng phân khúc.