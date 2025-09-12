Chênh giá tới 100 triệu, các phiên bản của Skoda Slavia khác biệt thế nào?
(Dân trí) - Trang bị các phiên bản của Skoda Slavia có sự khác biệt rõ rệt ở ngoại thất, nội thất và tiện nghi. Bù lại, các tính năng an toàn của xe tương đối đầy đủ, ngay từ biến thể tiêu chuẩn.
Những năm gần đây, thị hiếu của khách Việt có sự chuyển dịch rõ rệt, ngày càng nghiêng về sản phẩm gầm cao. Sự xuất hiện của một mẫu xe gầm thấp như Skoda Slavia vẫn thu hút được sự quan tâm nhất định nhờ mức giá và “tân binh” này tham chiến phân khúc sedan hạng B vốn có nhiều sự cạnh tranh.
Lần đầu tiên ra mắt Việt Nam, Skoda Slavia được mở bán với 3 phiên bản cùng giá bán chênh lệch giữa các biến thể nhiều nhất lên tới 100 triệu đồng. Vậy trang bị của những phiên bản này khác biệt ra sao?
|Phiên bản
|Giá niêm yết
|Skoda Active
|468.000.000
|Skoda Ambition
|528.000.000
|Skoda Style
|568.000.000
Giá bán lẻ đề xuất của Skoda Slavia (Đơn vị: Đồng).
Trang bị ngoại thất
Vẻ ngoài của Skoda Slavia khác nhau tùy phiên bản, nhưng khá dễ dàng nhận diện. Trên phiên bản cao cấp nhất, mẫu sedan hạng B này được trang bị cụm đèn trước dạng LED Projector và mâm hợp kim 17 inch. Trong khi đó, hai bản thấp chỉ sử dụng đèn Halogen và không có đèn LED ban ngày.
Đèn trước của hai bản thấp sử dụng bóng halogen chóa phản xạ (Ảnh: Nguyễn Lâm).
Hai phiên bản Active và Ambition của Skoda Slavia đều sử dụng mâm hợp kim 16 inch. Tuy nhiên, trang bị này trên biến thể Ambition có thiết kế dạng phay xước 2 tông màu, trong khi vành của phiên bản Active khá cơ bản.
Dù là phiên bản nào, xe cũng có ốp trang trí in chữ “Skoda” gần gương chiếu hậu (Ảnh: Nguyễn Lâm).
Ngoài những chi tiết như trên, phiên bản Style của Skoda Slavia còn có một số đường viền mạ crôm trang trí. Trang bị ngoại thất của biến thể này cũng cao cấp hơn hai bản thấp, cụ thể như sau:
|Ngoại thất
|Active
|Ambition
|Style
|Dài x rộng x cao (mm)
|4.541 x 1.752 x 1.487
|Khoảng sáng gầm (mm)
|178
|La-zăng (inch)
|16
|16
|17
|Treo trước
|MacPherson
|Treo sau
|Thanh xoắn
|Phanh sau
|Tang trống
|Cụm đèn trước
|Halogen
|LED Projector
|Đèn tự động bật/tắt
|Không
|Có
|Gạt mưa tự động
|Không
|Có
|Đèn ban ngày
|Halogen
|LED
|Đèn sương mù
|Không
|Halogen
|Gương chiếu hậu
|Chỉnh điện
|Chỉnh/gập điện
|Tự động gập gương khi khóa cửa
|Không
|Có
|Bộ trang trí ngoại thất mạ crôm
|Không
|Có
Trang bị ngoại thất của Skoda Slavia.
Trang bị nội thất
Tương tự ngoại thất, nội thất các phiên bản của Skoda Slavia không khó phân biệt. Chỉ biến thể Style có ghế da, hàng ghế đầu chỉnh điện tích hợp làm mát, cửa sổ trời và cụm đồng hồ điện tử 8 inch sau vô-lăng. Hai bản thấp hơn là ghế nỉ chỉnh cơ và bảng đồng hồ analog tích hợp màn hình TFT khoảng 4 inch.
Nội thất của bản tiêu chuẩn và biến thể cao cấp nhất (Ảnh: Nguyễn Lâm).
Tiếp đến, hai phiên bản Ambition và Style đều được trang bị màn hình trung tâm 10 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Trong khi đó, bản Active tiêu chuẩn chỉ được trang bị màn hình 7 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto có dây.
Màn hình của Skoda Slavia Active không bắt mắt, nhưng vẫn có thể xem là điểm cộng với một mẫu xe số sàn có giá chưa tới 500 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).
Chi tiết khác giúp nhận diện các phiên bản của Skoda Slavia nằm ở hộc đựng găng tay tích hợp cửa gió làm mát trên phiên bản Ambition và Style. Biến thể Active không có trang bị này.
Ngoài ra, phiên bản tiêu chuẩn của Skoda Slavia chỉ được trang bị điều hòa chỉnh cơ, điều hòa tự động phải đến bản Ambition và Style mới xuất hiện.
Skoda Slavia Active không có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, không có cổng sạc USB-C so với hai phiên bản cao cấp hơn (Ảnh: Nguyễn Lâm).
|Nội thất
|Active
|Ambition
|Style
|Chiều dài cơ sở (mm)
|2.651
|Cửa sổ trời
|Không
|Có
|Chất liệu ghế
|Nỉ
|Da
|Lẫy chuyển số trên vô-lăng
|Không
|Có
|Hàng ghế trước
|Chỉnh cơ
|Chỉnh điện 6 hướng
|Làm mát ghế trước
|Không
|Có
|Điều hòa
|Chỉnh cơ
|Tự động 1 vùng
|Lọc không khí
|Không
|Có
|Cửa gió cho hàng ghế sau
|Không
|Có, tích hợp 2 cổng sạc USB-C
|Đồng hồ sau vô-lăng
|TFT 3,5 inch
|TFT 4,2 inch
|LCD 8 inch
|Màn hình giải trí
|7 inch
|10 inch
|Kết nối Apple CarPlay/Android Auto
|Có dây
|Không dây
|Hệ thống loa
|4 loa
|8 loa
|8 loa Skoda Sound, 1 loa trầm
|Sạc không dây
|Không
|Có
|Đèn viền nội thất
|Không
|Có
|Gương chiếu hậu chống chói tự động
|Không
|Có
|Ngăn chứa đồ có làm mát
|Không
|Có
|Chìa khóa thông minh
|Không
|Có
Trang bị nội thất của Skoda Slavia.
Khả năng vận hành và an toàn
Skoda Slavia chỉ có một tùy chọn động cơ là máy xăng, tăng áp, dung tích 1.0L, sản sinh 113 mã lực và 178Nm. Phiên bản Active dùng hộp số sàn 6 cấp, hai biến thể còn lại sử dụng hộp số tự động 6 cấp.
Trang bị an toàn của 3 phiên bản này tương đối đầy đủ và ít có sự khác biệt, chi tiết như sau:
|An toàn
|Active
|Ambition
|Stlye
|Camera lùi
|Không
|Có
|Cảm biến va chạm sau
|Có
|Khởi hành ngang dốc
|Không
|Có
|Cảm biến áp suất lốp
|Có
|Điều khiển hành trình
|Không
|Có
|Cảnh báo điểm mù
|Không
|Có
|Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi
|Không
|Có
|Cảnh báo và hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước
|Không
|Có
|Cân bằng điện tử
|Có
|Kiểm soát lực kéo
|Có
|Làm khô má phanh chủ động
|Có
|Hệ thống điều chỉnh lực phanh động cơ
|Có
|Hỗ trợ vào cua chủ động
|Có
|Khóa vi sai điện tử
|Có
|Móc cài ghế trẻ em ISOFIX
|Có
|Hệ thống phòng đa va chạm
|Có
|Túi khí
|6
Trang bị an toàn của Skoda Slavia.
Mỗi phiên bản của Slavia sẽ phù hợp với những người dùng nào?
Nhìn vào hàm lượng trang bị, có thể thấy Skoda Slavia Active nhắm tới những người dùng có nhu cầu mua xe để chạy dịch vụ. Mức giá 468 triệu đồng của mẫu xe này có phần cao so với các phiên bản đối xứng của đối thủ, nhưng “tân binh” này đang được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giúp bản tiêu chuẩn giảm 47 triệu đồng, hạ còn 421 triệu đồng.
Biến thể cao cấp nhất của Skoda Slavia thiếu một số an toàn chủ động như các đối thủ cùng phân khúc. Tuy nhiên, hàm lượng trang bị tiện nghi của mẫu xe này khá ấn tượng, vẫn có cơ hội thu hút những người dùng quan tâm nhiều đến trải nghiệm cá nhân.
Trong khi đó, bản giữa của Skoda Slavia có lẽ chưa đủ hấp dẫn với mức giá niêm yết 528 triệu đồng. Giới chuyên gia nhận định, trang bị tiện nghi của biến thể này tương đối ổn so với các phiên bản đối xứng của đối thủ, nhưng ghế da và đèn trước dạng Halogen có thể là điểm trừ với người tiêu dùng.