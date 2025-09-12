Chênh giá tới 100 triệu, các phiên bản của Skoda Slavia khác biệt thế nào?

Những năm gần đây, thị hiếu của khách Việt có sự chuyển dịch rõ rệt, ngày càng nghiêng về sản phẩm gầm cao. Sự xuất hiện của một mẫu xe gầm thấp như Skoda Slavia vẫn thu hút được sự quan tâm nhất định nhờ mức giá và “tân binh” này tham chiến phân khúc sedan hạng B vốn có nhiều sự cạnh tranh.

Lần đầu tiên ra mắt Việt Nam, Skoda Slavia được mở bán với 3 phiên bản cùng giá bán chênh lệch giữa các biến thể nhiều nhất lên tới 100 triệu đồng. Vậy trang bị của những phiên bản này khác biệt ra sao?

Phiên bản Giá niêm yết Skoda Active 468.000.000 Skoda Ambition 528.000.000 Skoda Style 568.000.000

Giá bán lẻ đề xuất của Skoda Slavia (Đơn vị: Đồng).

Skoda Slavia được lắp ráp trong nước (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trang bị ngoại thất

Vẻ ngoài của Skoda Slavia khác nhau tùy phiên bản, nhưng khá dễ dàng nhận diện. Trên phiên bản cao cấp nhất, mẫu sedan hạng B này được trang bị cụm đèn trước dạng LED Projector và mâm hợp kim 17 inch. Trong khi đó, hai bản thấp chỉ sử dụng đèn Halogen và không có đèn LED ban ngày.

Đèn trước của hai bản thấp sử dụng bóng halogen chóa phản xạ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Hai phiên bản Active và Ambition của Skoda Slavia đều sử dụng mâm hợp kim 16 inch. Tuy nhiên, trang bị này trên biến thể Ambition có thiết kế dạng phay xước 2 tông màu, trong khi vành của phiên bản Active khá cơ bản.

Dù là phiên bản nào, xe cũng có ốp trang trí in chữ “Skoda” gần gương chiếu hậu (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài những chi tiết như trên, phiên bản Style của Skoda Slavia còn có một số đường viền mạ crôm trang trí. Trang bị ngoại thất của biến thể này cũng cao cấp hơn hai bản thấp, cụ thể như sau:

Ngoại thất Active Ambition Style Dài x rộng x cao (mm) 4.541 x 1.752 x 1.487 Khoảng sáng gầm (mm) 178 La-zăng (inch) 16 16 17 Treo trước MacPherson Treo sau Thanh xoắn Phanh sau Tang trống Cụm đèn trước Halogen LED Projector Đèn tự động bật/tắt Không Có Gạt mưa tự động Không Có Đèn ban ngày Halogen LED Đèn sương mù Không Halogen Gương chiếu hậu Chỉnh điện Chỉnh/gập điện Tự động gập gương khi khóa cửa Không Có Bộ trang trí ngoại thất mạ crôm Không Có

Trang bị ngoại thất của Skoda Slavia.

Trang bị nội thất

Tương tự ngoại thất, nội thất các phiên bản của Skoda Slavia không khó phân biệt. Chỉ biến thể Style có ghế da, hàng ghế đầu chỉnh điện tích hợp làm mát, cửa sổ trời và cụm đồng hồ điện tử 8 inch sau vô-lăng. Hai bản thấp hơn là ghế nỉ chỉnh cơ và bảng đồng hồ analog tích hợp màn hình TFT khoảng 4 inch.

Nội thất của bản tiêu chuẩn và biến thể cao cấp nhất (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tiếp đến, hai phiên bản Ambition và Style đều được trang bị màn hình trung tâm 10 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Trong khi đó, bản Active tiêu chuẩn chỉ được trang bị màn hình 7 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto có dây.

Màn hình của Skoda Slavia Active không bắt mắt, nhưng vẫn có thể xem là điểm cộng với một mẫu xe số sàn có giá chưa tới 500 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Chi tiết khác giúp nhận diện các phiên bản của Skoda Slavia nằm ở hộc đựng găng tay tích hợp cửa gió làm mát trên phiên bản Ambition và Style. Biến thể Active không có trang bị này.

Ngoài ra, phiên bản tiêu chuẩn của Skoda Slavia chỉ được trang bị điều hòa chỉnh cơ, điều hòa tự động phải đến bản Ambition và Style mới xuất hiện.

Skoda Slavia Active không có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, không có cổng sạc USB-C so với hai phiên bản cao cấp hơn (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nội thất Active Ambition Style Chiều dài cơ sở (mm) 2.651 Cửa sổ trời Không Có Chất liệu ghế Nỉ Da Lẫy chuyển số trên vô-lăng Không Có Hàng ghế trước Chỉnh cơ Chỉnh điện 6 hướng Làm mát ghế trước Không Có Điều hòa Chỉnh cơ Tự động 1 vùng Lọc không khí Không Có Cửa gió cho hàng ghế sau Không Có, tích hợp 2 cổng sạc USB-C Đồng hồ sau vô-lăng TFT 3,5 inch TFT 4,2 inch LCD 8 inch Màn hình giải trí 7 inch 10 inch Kết nối Apple CarPlay/Android Auto Có dây Không dây Hệ thống loa 4 loa 8 loa 8 loa Skoda Sound, 1 loa trầm Sạc không dây Không Có Đèn viền nội thất Không Có Gương chiếu hậu chống chói tự động Không Có Ngăn chứa đồ có làm mát Không Có Chìa khóa thông minh Không Có

Trang bị nội thất của Skoda Slavia.

Khả năng vận hành và an toàn

Skoda Slavia chỉ có một tùy chọn động cơ là máy xăng, tăng áp, dung tích 1.0L, sản sinh 113 mã lực và 178Nm. Phiên bản Active dùng hộp số sàn 6 cấp, hai biến thể còn lại sử dụng hộp số tự động 6 cấp.

Trang bị an toàn của 3 phiên bản này tương đối đầy đủ và ít có sự khác biệt, chi tiết như sau:

An toàn Active Ambition Stlye Camera lùi Không Có Cảm biến va chạm sau Có Khởi hành ngang dốc Không Có Cảm biến áp suất lốp Có Điều khiển hành trình Không Có Cảnh báo điểm mù Không Có Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi Không Có Cảnh báo và hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước Không Có Cân bằng điện tử Có Kiểm soát lực kéo Có Làm khô má phanh chủ động Có Hệ thống điều chỉnh lực phanh động cơ Có Hỗ trợ vào cua chủ động Có Khóa vi sai điện tử Có Móc cài ghế trẻ em ISOFIX Có Hệ thống phòng đa va chạm Có Túi khí 6

Trang bị an toàn của Skoda Slavia.

Mỗi phiên bản của Slavia sẽ phù hợp với những người dùng nào?

Nhìn vào hàm lượng trang bị, có thể thấy Skoda Slavia Active nhắm tới những người dùng có nhu cầu mua xe để chạy dịch vụ. Mức giá 468 triệu đồng của mẫu xe này có phần cao so với các phiên bản đối xứng của đối thủ, nhưng “tân binh” này đang được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giúp bản tiêu chuẩn giảm 47 triệu đồng, hạ còn 421 triệu đồng.

Biến thể cao cấp nhất của Skoda Slavia thiếu một số an toàn chủ động như các đối thủ cùng phân khúc. Tuy nhiên, hàm lượng trang bị tiện nghi của mẫu xe này khá ấn tượng, vẫn có cơ hội thu hút những người dùng quan tâm nhiều đến trải nghiệm cá nhân.

Nội thất của Skoda Slavia Ambition (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong khi đó, bản giữa của Skoda Slavia có lẽ chưa đủ hấp dẫn với mức giá niêm yết 528 triệu đồng. Giới chuyên gia nhận định, trang bị tiện nghi của biến thể này tương đối ổn so với các phiên bản đối xứng của đối thủ, nhưng ghế da và đèn trước dạng Halogen có thể là điểm trừ với người tiêu dùng.