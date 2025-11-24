Xe máy lao như "tên bắn", đâm ngã xe khác đang quay đầu trái phép trên cầu

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 23/11 trên cầu vượt ở nút giao giữa đường Nguyễn Chí Thanh và đường Láng (Hà Nội).

Theo hình ảnh do camera hành trình của một ô tô ghi lại, chiếc xe máy phóng nhanh đã đâm vào đuôi xe máy khác đang quay đầu trên cầu, khiến cả hai ngã ra đường.

Người đi xe máy quay đầu trên cầu bị xe khác đâm ngã nhào (Nguồn video: Nguyen Hoa/OFFB).

Theo quy định tại Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, trên đường cao tốc, trong hầm đường bộ, trên đường một chiều, trừ khi có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu tạm thời.

Mức phạt đối với lỗi điều khiển xe máy quay đầu xe nơi cấm quay đầu là từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, theo Nghị định 168/2024.

Trong khi đó, nếu việc quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu xe mà gây tai nạn giao thông thì người điều khiển xe máy bị phạt tiền 10-14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.