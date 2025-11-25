Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 24/11 trên quốc lộ 1A, đoạn Bắc Ninh - Lạng Sơn.

Thiếu tập trung quan sát, người đi xe máy tự ngã lao vào đầu xe container (Nguồn video: OFFB).

"Quá nguy hiểm, lỗi người đi xe máy thì đã rõ, nhưng chiếc xe máy kia dừng sát rào chắn cũng cực kỳ nguy hiểm. Thêm vào đó, cơ quan chức năng nên xem xét việc tách riêng làn ô tô và xe máy để tránh những tình huống như thế này" tài khoản Đức Long bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Hải Nam bổ sung: "Đây cũng là một phần lý do xe tải, xe container khi lưu thông trên tuyến đường này thường không thích chạy ở làn giữa hoặc đi sát với làn dành cho xe máy. Trường hợp như thế này xảy ra mà xử lý được như bác tài xe container trong video thì không sao, chứ nhiều pha ngã ngay trước đầu xe, không có cách nào tránh được".

Trong khi đó, tài khoản Lê Linh nhận xét: "Nếu tôi nhìn không nhầm thì khi đó thanh niên chỉ điều khiển xe bằng một tay, còn một tay đang cầm điện thoại. Khi đi đường, cả trong nội đô và trên quốc lộ, tôi gặp rất nhiều người vừa lái xe vừa dùng điện thoại như vậy, đặc biệt là các shipper (do đặc thù công việc); chỉ một giây lơ là quan sát là có thể dẫn tới va chạm với xe phía trước hoặc hai bên".

Kinh nghiệm rút ra cho người điều khiển xe máy nói chung từ tình huống trong clip trên là cần luôn tập trung quan sát, đặc biệt là khi lưu thông cùng ô tô cỡ lớn, để có thể kịp thời xử lý khi có chướng ngại vật bất ngờ.