An Giang: Điểm đến của hơn 5,5 triệu du khách

Long Xuyên: Điểm neo chiến lược đa chức năng

Việc lựa chọn Long Xuyên làm điểm dừng chân chiến lược bắt nguồn từ sự đối lập về địa hình và chức năng đô thị giữa hai đô thị.

Châu Đốc mang địa hình đặc trưng đồi núi, với đỉnh cao nhất là núi Cấm. Địa hình này làm nên bản sắc và phù hợp với loại hình du lịch tâm linh.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại, thu hút hàng triệu du khách vào mỗi mùa lễ chính. Không chỉ vào mùa lễ (nửa cuối tháng Tư âm lịch) - du khách cũng chọn Châu Đốc để vãn cảnh đền chùa độc đáo nơi đây vào tất cả các ngày trong năm.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2025 thu hút hàng triệu du khách mỗi mùa Lễ (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang).

Châu Đốc phù hợp với mạng lưới khách sạn, homestay nhỏ len theo triền núi - mang phong cách bản địa, được du khách yêu thích nhưng khó đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tiện nghi hiện đại. Địa hình này cũng là rào cản cho việc phát triển các quần thể lưu trú và tiện ích quy mô lớn.

Năm 2024 có hơn 5,5 triệu lượt khách đổ về hành hương, nhu cầu một chốn nghỉ tiện nghi sau ngày dài leo núi, vãn cảnh đền chùa là rất rõ, họ cần khách sạn rộng rãi, nhà hàng, spa, dịch vụ chăm sóc sức khỏe… những tiện ích mà Châu Đốc khó phát triển ở quy mô lớn.

Cách Châu Đốc khoảng 50km và nằm trên trục giao thông từ các thành phố lớn đến núi Sam, Long Xuyên trở thành lựa chọn tối ưu. Là đô thị loại I lâu đời của An Giang, Long Xuyên hội tụ hạ tầng giao thông, tiện ích và dịch vụ đô thị hoàn chỉnh, cùng nền tảng giáo dục - y tế nổi bật (Đại học An Giang, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang có sân đỗ trực thăng), đủ sức đón và giữ chân dòng khách lưu trú.

Với địa hình bằng phẳng, diện tích tương đương Châu Đốc nhưng cấu trúc đô thị hiện đại hơn, Long Xuyên là điểm đến lý tưởng của hàng triệu du khách mỗi năm, họ chọn Long Xuyên để trải nghiệm một miền Tây sôi động, đầy bản sắc, và chọn Châu Đốc là điểm đến tâm linh, nuôi dưỡng đời sống tinh thần.

Ở Long Xuyên, Mekong District - khu đô thị ven sông Hậu do N.H.O phát triển tại trung tâm thành phố - được xem như lời giải cụ thể cho nhu cầu lưu trú và trải nghiệm đang gia tăng.

Đại diện N.H.O chia sẻ: “Mekong District không chỉ là không gian thương mại mà còn là điểm gặp gỡ văn hóa và trải nghiệm, vai trò của dự án như một điểm dừng chân mới, nơi cư dân và du khách vừa nghỉ ngơi tiện nghi, vừa cảm nhận rõ bản sắc miền Tây”.

Mekong District: Cộng đồng tinh hoa và thương phố chiến lược

Trong bối cảnh Long Xuyên đang trở thành điểm neo dịch vụ quan trọng, Mekong District nổi bật với vị trí ven sông Hậu đắc địa, thuộc trung tâm thành phố, cung cấp lời giải tối ưu cho nhu cầu thị trường đang tăng.

Nằm ở trung tâm thành phố Long Xuyên, Mekong District là khu thương phố được thiết kế với đặc trưng văn hoá bản địa, mang hơi thở sông nước Miền Tây, nhưng cũng đủ hiện đại, sôi động và tiện nghi để đáp ứng tiêu chuẩn sống và nghỉ dưỡng cao cấp.

Mekong District rộng 18ha với 650m tiếp giáp sông Hậu (Ảnh: N.H.O).

Dự án được định vị không chỉ là nơi an cư mà còn là mô hình thương phố đầy bản sắc, phục vụ cả cư dân lẫn dòng khách du lịch lớn. Nơi đây là điểm dừng chân hoàn hảo cho du khách, cung cấp các dịch vụ lưu trú chất lượng cao, đồng thời tạo ra cơ hội vàng cho nhà đầu tư khai thác dòng tiền dịch vụ 5,5 triệu lượt khách/năm.

Mekong District được quy hoạch như một trục thương mại ven sông với nhiều loại hình cửa hàng trong tương lai, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, ăn uống, lưu trú và trải nghiệm ngày càng đa dạng của cư dân và du khách. Nhịp sống đô thị không chỉ đến từ các gia đình, nhóm bạn trẻ tụ họp mà còn từ lượng khách thập phương tìm đến Long Xuyên để vui chơi, nghỉ dưỡng trong hành trình hành hương về Châu Đốc.

Trong bối cảnh đó, Mekong District trở thành mảnh ghép hoàn chỉnh, tối ưu công năng của một thương phố đậm bản sắc miền Tây: Hiện đại, thuận tiện để khai thác dòng tiền dịch vụ dài hạn.

Shophouse Mekong District - mô hình thương phố tối ưu cho khai thác dòng tiền dịch vụ (Ảnh: N.H.O).

Vị trí chiến lược - là một trong số ít khu dân cư có diện tích lớn bên bờ sông Hậu và khả năng đáp ứng quy mô dịch vụ đang kiến tạo nên những giá trị riêng có của Mekong District. Đây là khoản đầu tư mang tính chiến lược, nơi sự an toàn của tài sản được bảo chứng bằng sự phát triển bền vững của đô thị có tuổi đời hơn 230 năm tuổi.

Thông tin liên hệ:

Website: https://mekongdistrict.vn/

Hotline: 090 158 78 98