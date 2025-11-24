Toyota Hilux 2026 có thể chốt giá lên tới 1,1 tỷ đồng khi về Việt Nam

Sau khi thế hệ mới của Toyota Hilux được giới thiệu tại Thái Lan vào ngày 10/11, nhiều đại lý ở Việt Nam đã đồng loạt nhận cọc mẫu xe này, hé lộ thời gian giao hàng có thể vào tháng 1/2026, tức là trước dịp Tết Nguyên Đán. Đồng thời, giá bán dự kiến của Hilux mới đã bước đầu được hé lộ.

Có nguồn tin cho biết Toyota Hilux 2026 vẫn sẽ được phân phối với 3 phiên bản như hiện tại, nhưng không còn tùy chọn động cơ dầu 2.4L như đời cũ, mà chuyển hoàn toàn sang máy 2.8L. Cấu hình các biến thể có thể được ấn định như sau: 2.8 4x2 MT (số sàn), 2.8 4x2 AT (số tự động) và 2.8 4x4 Adventure.

Giới chuyên gia kỳ vọng, bản Overland của Toyota Hilux 2026 tại thị trường Thái Lan sẽ được đem về Việt Nam (Ảnh: Toyota).

Theo đó, Toyota Hilux 2026 dự kiến sẽ tăng mạnh giá bán so với đời hiện hành (668-999 triệu đồng). Mẫu bán tải này có khả năng sẽ có giá khởi điểm từ khoảng 800 triệu và cao nhất lên tới 1,1 tỷ đồng, đắt hơn đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc, như Mitsubishi Triton (655-924 triệu đồng).

Điều này có thể gây bất lợi cho Hilux mới, khi các đối thủ đều có bản giá rẻ trong khoảng 650-700 triệu đồng, hướng tới những khách hàng cần mua bán tải để phục vụ công việc.

Mức giá dự kiến trên chỉ mang tính tham khảo, còn giá bán chính thức sẽ cần chờ đến ngày mẫu bán tải này được giới thiệu. Nhưng tại Thái Lan, giá bán các biến thể cabin kép của Hilux 2026 vốn không rẻ, dao động 895.000-1.366.000 baht, quy đổi tương đương từ 727 triệu đến 1,11 tỷ đồng.

Ở thế hệ mới, Toyota Hilux tiếp tục sử dụng khung gầm rời hình thang (body-on-frame), nhưng thiết kế nội/ngoại thất được lột xác toàn diện. Phần đuôi gây liên tưởng đến các dòng bán tải Tacoma, Tundra tại thị trường Mỹ (Ảnh: Toyota).

Bên cạnh vẻ ngoài hiện đại và cơ bắp hơn trước, trang bị cũng là điểm nhấn của Toyota Hilux ở thế hệ thứ 9. Tham khảo xe tại thị trường Thái Lan, bản cao cấp có đèn LED trước/sau, đèn định vị ban ngày dạng LED, la-zăng 18 inch đi kèm phanh đĩa sau (bản thấp dùng mâm 17 inch và phanh tang trống sau).

Nội thất của Toyota Hilux 2026 gây bất ngờ khi có thiết kế gây liên tưởng đến mẫu Land Cruiser Prado, đặc biệt là chi tiết vô-lăng. Trên biến thể Overland, xe được trang bị cụm đồng hồ điện tử 12,3 inch (bản thấp hơn dùng loại 7 inch), màn hình giải trí 8 hoặc 12,3 inch (tùy phiên bản) có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Nội thất của Toyota Hilux 2026 hiện đại hơn hẳn thế hệ cũ, nhưng không còn 9 loa JBL như trước, mà chỉ sử dụng 8 loa thường (Toyota).

Đáng chú ý, lần đầu tiên Toyota Hilux dành cho khu vực Đông Nam Á được trang bị phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động và hệ thống lựa chọn đa địa hình Multi-Terrain Select (MTS) giống Land Cruiser. Một số tiện nghi khác gồm: ghế lái chỉnh điện 8 hướng, sạc không dây, ổ cắm 220V, cổng sạc USB-C…

Hàng ghế thứ 2 của Toyota Hilux 2026 gần như không thay đổi so với đời trước, có thể gập 60:40 (Ảnh: Toyota).

Về khả năng vận hành, khối động cơ dầu, tăng áp, dung tích 2.8L của xe sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420Nm khi kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, hoặc 500Nm khi nối với hộp số tự động 6 cấp. Sức mạnh được truyền xuống mặt đường thông qua hệ dẫn động cầu sau hoặc 2 cầu bán thời gian (4WD), có khóa vi-sai cầu sau.

Trang bị an toàn của xe có điểm nhấn là gói công nghệ Toyota Safety Sense 3.0, gồm các tính năng: kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi tốc độ, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, phanh hỗ trợ đỗ xe trước/sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau… Ngoài ra, xe còn có camera 360 độ và 7 túi khí.

Phiên bản 4WD có nút gạt chuyển đổi giữa chế độ 2H (1 cầu nhanh), 4H (2 cầu nhanh), 4L (2 cầu chậm), hứa hẹn đem lại khả năng off-road tốt (Ảnh: Toyota).

Với thiết kế, trang bị và công nghệ ở thế hệ thứ 9, Toyota Hilux 2026 hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm của Ford Ranger khi về Việt Nam, đặc biệt khi các dòng bán tải đang dần trở thành “xe chơi” tại nước ta. Nhưng nếu được chốt giá bán như mức dự kiến trên, mẫu xe này sẽ gặp phải rào cản không nhỏ.

Sau 10 tháng đầu năm 2025, Ford Ranger đang nắm giữ phần lớn thị phần của phân khúc xe bán tải tại Việt Nam, với lũy kế doanh số đạt 14.453 chiếc. Đứng ở vị trí thứ hai là Mitsubishi Triton (3.255 chiếc), sau đó mới đến Toyota Hilux (3.026 xe) và cuối cùng là Isuzu D-Max (470 chiếc); riêng Nissan Navara không được hãng công bố kết quả bán hàng.

Vài tháng gần đây, Toyota Hilux liên tục được hãng xe Nhật Bản áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm 20-30 triệu, đưa giá bán thực tế hạ còn 648-969 triệu đồng. Điều này được xem là động thái “dọn kho”, chờ đón phiên bản mới.