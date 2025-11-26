Sunshine Group cất nóc tòa S2 Lumina tại dự án căn hộ hàng hiệu ở Ciputra

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong quá trình triển khai, hướng tới cột mốc bàn giao dự kiến từ quý II/2027.

Ban lãnh đạo Sunshine Group, Tổng thầu SCG và đơn vị phát triển Noblex thực hiện nghi thức cất nóc tòa S2 - Lumina dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences vào sáng 25/11 (Ảnh: CĐT).

Pháp lý minh bạch, đảm bảo tiến độ, sẵn sàng bàn giao từ quý II/2027

Nghi thức cất nóc được thực hiện trong không khí trang trọng với sự hiện diện của lãnh đạo Sunshine Group, Tổng thầu SCG Group, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ và Tài chính Noblex (đơn vị phát triển và phân phối dự án) cùng đại diện các ngân hàng, đối tác…

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Trường - Phó chủ tịch HĐQT Sunshine Group - khẳng định Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences là công trình trọng điểm của tập đoàn với quy mô 5 tòa tháp cao 40 tầng, gần 400.000m² sàn xây dựng và gần 1.000 căn hộ cao cấp cùng hệ tiện ích theo chuẩn 5 sao, được vận hành bởi thương hiệu quốc tế hàng đầu.

Việc hoàn thành cất nóc tòa tháp đầu tiên S2 - Lumina không chỉ phản ánh sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ mà còn thể hiện cam kết nhất quán của Sunshine Group và Tổng thầu SCG trong việc kiến tạo các công trình mang giá trị thực và bền vững cho khách hàng.

Ông Đỗ Văn Trường - Phó chủ tịch HĐQT Sunshine Group phát biểu tại lễ cất nóc tòa S2 (Ảnh: CĐT).

Ông Bùi Văn Tư - Tổng giám đốc Tổng thầu SCG Group cho biết quá trình thi công một dự án Branded Residences 5.0 như Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe về kỹ thuật và chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. SCG Group cam kết tiếp tục duy trì kỷ luật thi công, nâng cao mức độ ứng dụng công nghệ và phối hợp chặt chẽ với hệ thống đối tác nhằm đưa dự án về đích với chất lượng vượt kỳ vọng.

Công trường được đẩy mạnh từng ngày. Sau khi tòa S2 - Lumina cất nóc, các tháp còn lại tiếp tục tăng tốc thi công phần thân, song song hệ thống tường ngăn chia công năng bên trong các căn hộ cũng được hoàn thiện. Ở phía ngoài, đá Lemurian Blue được ốp lên toàn bộ mặt đứng, tạo nên diện mạo sang trọng và bền vững. Đồng thời, các hạng mục cảnh quan, tiện ích cũng được đẩy nhanh tiến độ.

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences đang tăng tốc thi công, dự kiến bàn giao từ quý II/2027 (Ảnh: CĐT).

Dự án được vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels

Được đầu tư theo chuẩn khách sạn 5 sao, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences được vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels - thương hiệu cao cấp bậc nhất của Tập đoàn khách sạn BWH Hotels. Sở hữu vị trí đắc địa tại Tây Hồ Tây, dự án gây ấn tượng với vị trí 4 mặt tiền giữa Ciputra, tầm view (tầm nhìn) ôm trọn sông Hồng và hồ Tây, thiết kế Sky Villa thông tầng “may đo” nội thất hàng hiệu đến tổ hợp hơn 50 tiện ích cao cấp được bố trí từ mặt đất tới tầng thượng.

90% sản phẩm là loại hình căn hộ Sky Villa thông tầng (Ảnh: CĐT).

Các căn hộ tại dự án được hoàn thiện với loạt vật liệu cao cấp như: bếp từ, máy hút mùi De-Dietrich, gạch men ceramic nhập khẩu Italy; hệ thống điều hòa thông minh có khả năng lọc bụi mịn, cân bằng độ ẩm; đèn âm trần chiếu điểm Spotlight với chỉ số hoàn màu CRI > 90 chuyên dùng cho sảnh khách sạn 5-6 sao, giúp xoa dịu thị giác... Những căn “limited” (giới hạn) sẽ sở hữu bể bơi, sân vườn riêng như resort trên không, nơi gia chủ tận hưởng những phút giây thư giãn riêng tư giữa tầng không khoáng đạt.

Không gian sống đậm chất nghỉ dưỡng tại Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences (Ảnh: CĐT).

Tại Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, hơn 50 tiện ích được so sánh như “bản giao hưởng” độc đáo, với tổ hợp giải trí mặt đất cùng biển hồ nhân tạo dài gần 500m; tuyến phố mua sắm trên không; tổ hợp nghỉ dưỡng chân mây với thiết kế du thuyền tại tầng 39-40 và nhà hàng theo tiêu chuẩn 6 sao do Sunset Hospitality Group đến từ Dubai vận hành…

Tổ hợp tiện ích tầng mái tại dự án với bể bơi rooftop và nhà hàng pool bar theo chuẩn 6 sao tại Ciputra (Ảnh: CĐT).

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng ưu tiên trải nghiệm và chất lượng sống, sự cộng hưởng giữa tiêu chuẩn vận hành 5 sao, hệ tiện ích đa tầng và tiến độ thi công bứt tốc đang giúp Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences củng cố vị thế của một biểu tượng mới tại Tây Hồ Tây - nơi chuẩn mực sống xa xỉ được định nghĩa bằng sự riêng tư, đẳng cấp và giá trị bền vững theo thời gian.