Lý do thủ đô của Indonesia cấm bán và tiêu thụ thịt chó, mèo

Thủ đô Jakarta của Indonesia đã cấm việc bán và tiêu thụ thịt chó, mèo (Ảnh: Reuters).

Lệnh cấm này được thực hiện nhằm ngăn chặn lây truyền bệnh dại.

“Tôi đã ký quy định cấm bán các loài động vật có thể truyền bệnh dại cho mục đích làm thực phẩm”, Thống đốc Jakarta Pramono Anung nói trong một tuyên bố trên mạng xã hội, một tháng sau khi ông đưa ra lời hứa sẽ làm điều này.

Quy định, mà ông Pramono cho biết đã ký ngày 24/11, cho phép thời gian gia hạn 6 tháng trước khi biện pháp bắt đầu được thực thi, theo một tài liệu AFP tiếp cận được.

Những người vi phạm có thể đối mặt với các chế tài, từ cảnh cáo bằng văn bản cho đến thu hồi giấy phép kinh doanh.

Thống đốc nói lệnh cấm áp dụng cho “động vật sống, thịt, hoặc các sản phẩm khác, dù ở dạng thô hay đã qua chế biến”, và cấm mọi “hoạt động liên quan tới các loài động vật có thể truyền bệnh dại được dùng cho mục đích làm thực phẩm”.

Indonesia là một trong số ít quốc gia cho phép bán thịt chó và mèo, nhưng một số thành phố áp đặt lệnh cấm trong phạm vi địa phương đối với hoạt động buôn bán trong những năm gần đây.

Các nhà hoạt động vì quyền động vật hoan nghênh lệnh cấm ở Jakarta như một bước đi đúng hướng.

“Chính sách này phù hợp với nhiệm vụ của hiến pháp trong việc bảo vệ toàn thể nhân dân Indonesia và trở thành một quốc gia công bằng và văn minh”, nhóm vận động Dog Meat Free Indonesia nói trong một tuyên bố.

Mỗi năm có hàng chục người Indonesia tử vong vì bệnh dại, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Bộ Y tế Indonesia báo cáo 25 ca tử vong từ tháng 1 đến tháng 3/2025.

Mặc dù chó thường bị xem là "không sạch" và hiếm khi được nuôi làm thú cưng tại Indonesia, quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, nhưng thịt chó vẫn là món đặc sản trong một số cộng đồng.