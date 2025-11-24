Thương hiệu Trung Quốc tung mẫu xe dã ngoại có giá chỉ bằng một nửa đối thủ

Sau khi đã tạo được chỗ đứng tại các thị trường phương Tây với đủ loại sản phẩm từ SUV đến bán tải, các hãng xe Trung Quốc giờ đây tiếp tục nhắm vào phân khúc ngách, đáp ứng nhu cầu về campervan (xe dã ngoại) đóng sẵn đang tăng mạnh.

Mẫu Campervan LDV Deliver 9 mới đã có mặt tại thị trường Australia với giá bán chỉ bằng khoảng một nửa so với các đối thủ (Ảnh: LDV).

Tại Australia, phân khúc campervan đã trở nên phổ biến hơn trong thập kỷ qua, khi ngày càng nhiều người muốn khám phá thiên nhiên theo cách riêng, với thời gian và lộ trình tự do, linh hoạt hơn.

Nắm bắt xu hướng này, LDV - thương hiệu thuộc Tập đoàn công nghiệp ô tô Thượng Hải (SAIC) của Trung Quốc - vừa tung ra mẫu campervan đóng sẵn Deliver 9 , một phiên bản đóng sẵn phục vụ những chuyến du lịch bụi, có giá bán chỉ bằng khoảng một nửa mẫu VW Crafter Kampervan có kích thước tương đương.

Xe được phát triển từ phiên bản Deliver 9 trục cơ sở kéo dài, mui cao, mẫu xe dã ngoại có chiều dài 5.940mm và cao 2.925mm. Ngoại thất nổi bật với bộ tem xám - đỏ, có phần mái che kéo ra và điều hòa gắn trên nóc.

Đằng sau cửa lùa cỡ lớn đi kèm bậc lên xuống điện và cửa chống côn trùng là không gian như một căn hộ mini.

Khi hai ghế trước quay mặt về phía sau có thể tạo thành khu ăn uống hoặc làm việc cho 4 người (Ảnh: LDV).

Khu bếp gồm bồn rửa, tủ lạnh, tủ đông, lò vi sóng và bếp từ. Cạnh đó là cửa dẫn vào phòng tắm nhỏ với vòi sen trong xe, kèm vòi sen ngoài trời cho những lần tắm nhanh khi trời ấm.

Hai ghế trước có thể xoay tròn, một bàn gấp và băng ghế sau tạo thành khu ăn uống ở nửa đầu xe. Phía sau là giường đôi có thể lắp và tháo chỉ trong một phút để không chắn lối ra vào từ cửa sau.

Khoang sau chỉ dành cho hai người ngủ, nhưng với ai nhỏ người có thể ngủ tạm ở băng ghế trước (Ảnh: LDV).

Để vận hành các tiện nghi bên trong, LDV trang bị cho xe bộ pin lithium-ion 2,56kWh và tấm pin mặt trời 190W. Xe có hai bình nước sạch và nước thải dung tích 100 lít mỗi bình, cùng bình chứa chất thải 16 lít.

Dưới nắp ca-pô là động cơ diesel 2.0L tăng áp 4 xi-lanh, cho công suất 145 mã lực và mô-men xoắn 375Nm. Sức mạnh động cơ được truyền tới cầu sau qua hộp số tự động 6 cấp. Bình nhiên liệu có dung tích 80 lít.

Xe có sức kéo 2.800kg, đủ để kéo một chiếc thuyền hoặc xe máy địa hình.

Khoang lái có thiết kế đơn giản, trang bị đủ dùng (Ảnh: LDV).

Và giá bán là chi tiết thu hút sự chú ý nhất của Deliver 9 campervan: 89.990 AUD (khoảng 1,5 tỷ đồng). Theo LDV, mức giá này rẻ hơn hàng nghìn đô-la Australia (AUD) so với các mẫu campervan cùng kích cỡ.

Ví dụ, VW Crafter Kampervan có giá từ 157.990 AUD, tương đương 2,7 tỷ đồng, chưa gồm phí lăn bánh. Sau khi tính đủ chi phí, giá của mẫu VW này cao hơn gấp đôi so với LDV Deliver 9.

Ông Dinesh Chinnappa, Tổng giám đốc LDV Australia mô tả Deliver 9 là giải pháp trọn gói, được trang bị đầy đủ cho một chuyến đi, sẵn sàng "lên đường" ngay từ showroom, đồng thời nhấn mạnh LDV muốn dùng mẫu xe này để mở rộng phân khúc đang phát triển nhanh chóng.