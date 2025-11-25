Subaru sửa thiết kế khiến nhiều chủ xe Outback "phát điên"

Trên Outback thế hệ trước, Subaru đưa toàn bộ nút điều khiển các tính năng điều hòa vào màn hình trung tâm. Nhưng với Outback 2026, hãng đã bổ sung một bảng điều khiển cơ cho hệ thống điều hòa. Đồng thời, màn hình giải trí dạng dọc được thay thế bằng loại đặt ngang, kích thước 12 inch.

Màn hình dạng dọc trên xe Outback đời cũ đã được thay bằng màn hình ngang 12 inch (Ảnh: Subaru).

Outback thế hệ mới không chỉ thay đổi diện mạo bên ngoài, mà không gian bên trong xe cũng được làm lại toàn bộ, với hệ thống thông tin - giải trí mới và sự trở lại của các nút bấm vật lý, kết hợp với điều khiển trên màn hình cảm ứng.

Có vẻ như Subaru đã lắng nghe những lời than phiền từ người dùng Outback thế hệ trước, những người không mấy hào hứng với việc hãng thử nghiệm điều khiển hoàn toàn bằng màn hình cảm ứng.

Tâm điểm của cabin xe Outback 2026 là màn hình giải trí 12 inch nằm ngang trên táp-lô, thay cho kiểu dựng đứng trước đây. Bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Automotive cùng GPU Adreno hứa hẹn mang đến đồ họa mượt mà và phản hồi nhanh hơn.

Subaru cũng tăng gấp đôi dung lượng bộ nhớ, giúp mọi thao tác từ dẫn đường đến khởi động hệ thống (về lý thuyết) đều nhanh và trơn tru hơn.

Kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây trở thành trang bị tiêu chuẩn, đi kèm trợ lý giọng nói Google Assistant hỗ trợ thao tác rảnh tay. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý hơn cả lại nằm ngay bên dưới màn hình.

Giống nhiều hãng xe khác, Outback thế hệ trước cũng chạy theo xu hướng loại bỏ nút bấm vật lý điều chỉnh điều hòa và tích hợp hết vào menu trên màn hình cảm ứng. Giờ đây, Subaru đã “quay xe”.

Nút vật lý điều khiển điều hoà đã trở lại trên Outback 2026 (Ảnh: Subaru).

Ở thế hệ mới - phiên bản 2026, mẫu SUV này được trang bị một cụm điều khiển riêng cho hệ thống sưởi - làm mát, giúp người lái dễ thao tác hơn nhiều khi đang di chuyển.

Ngay phía dưới cửa gió trung tâm là một màn hình nhỏ hiển thị thông tin HVAC, hai bên là hai núm xoay điều chỉnh nhiệt độ. Bên dưới nữa là các phím bấm độc lập cho tốc độ quạt, điều hòa A/C, sưởi ghế và làm mát ghế.