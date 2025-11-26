Ronaldo bất ngờ được FIFA ưu ái, sẵn sàng tung hoành ở World Cup 2026

Trước đó, Ronaldo có nguy cơ bị cấm thi đấu 3 trận vì hành vi thúc cùi chỏ vào cầu thủ Dara O'Shea của Cộng hòa Ireland, dẫn đến phải nhận tấm thẻ đỏ từ trọng tài.

Ở lượt trận cuối vòng loại World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha và Armenia, Ronaldo đã không góp mặt. Tiền đạo sinh năm 1985 dù vậy có nguy cơ bị treo giò thêm 2 trận, đồng nghĩa không thể có mặt ở trận ra quân của Bồ Đào Nha tại VCK World Cup vào năm sau.

Ronaldo bị FIFA phạt 1 trận treo giò và 2 trận án treo sau hành vi thúc cùi chỏ với cầu thủ CH Ireland (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, ngày 25/11, FIFA quyết định chỉ phạt Ronaldo một trận treo giò, kèm hai trận án treo trong vòng một năm nhưng án treo sẽ được áp dụng ngay lập tức nếu CR7 tiếp tục vi phạm trong thời gian thử thách.

"Nếu Cristiano Ronaldo tiếp tục vi phạm với bản chất và mức độ nghiêm trọng tương tự trong thời gian thử thách, án treo giò nêu trong quyết định kỷ luật sẽ được coi là tự động bị hủy bỏ và 2 trận đấu còn lại phải được áp dụng ngay lập tức", thông báo của FIFA cho biết.

Quyết định của FIFA cũng tạo ra không ít tranh cãi khi nhiều ý kiến cho rằng cơ quan quản lý bóng đá thế giới tạo ra tiền lệ chưa từng có mang tính ưu ái cho siêu sao người Bồ Đào Nha. "Ở hoàn cảnh bình thường, siêu sao Bồ Đào Nha phải nghỉ ít nhất hai trận, nhưng không có gì là bình thường khi nói về Ronaldo", tờ Sky Sport bình luận.

Nếu không gặp sự cố nào xảy ra vào tháng 6 năm sau, Ronaldo sẽ đi vào lịch sử khi góp mặt ở kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Trước đó, siêu sao số 7 từng tham dự World Cup 2006, 2010, 2014, 2018, 2022.

Kỷ lục 6 lần tham dự World Cup rất khó bị phá vỡ. Bởi nó yêu cầu các cầu thủ cần phải thi đấu chuyên nghiệp và được triệu tập vào đội tuyển quốc gia ít nhất 20 năm. Đồng thời, đội tuyển ấy cần phải đảm bảo có thể góp mặt ở liên tục 6 kỳ World Cup.

Hiện tại chỉ có Messi cũng đứng trước cơ hội làm nên lịch sử giống như C.Ronaldo khi đội tuyển Argentina đã có vé tham dự World Cup. El Pulga cũng góp mặt ở World Cup 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Trong đó, siêu sao số 10 đã giúp đội tuyển Argentina giành chức vô địch World Cup 2022.

Hai siêu sao hàng đầu thế giới đều xác nhận kỳ World Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp. Vì thế, họ đặt quyết tâm tỏa sáng rực rỡ ở giải đấu này. Đặc biệt, CR7 rất muốn khép lại sự nghiệp bằng chức vô địch World Cup để hoàn hảo giống như Messi.