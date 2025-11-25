Toyota Hilux 2026 có bản đua, chuẩn bị cho giải "khốc liệt nhất hành tinh"

Gần 2 tuần sau khi ra mắt toàn cầu thế hệ thứ 9 của Hilux, Toyota đã “vén màn” phiên bản rally của mẫu bán tải này, sẵn sàng cho mùa giải Dakar 2026. Nhằm chuẩn bị cho giải đua thường niên được xem là khốc liệt nhất hành tinh, mẫu xe đua DKR GR Hilux sở hữu nhiều nâng cấp so với phiên bản tiền nhiệm.

Phiên bản Dakar Rally 2026 của Toyota Hilux thế hệ mới được “độ” hết từ dàn vỏ cho đến trang bị bên trong (Ảnh: Toyota).

Đây là sản phẩm hợp tác giữa Toyota và đơn vị Overdrive Racing (Bỉ), sử dụng khung gầm dạng ống giúp giảm trọng lượng và gia tăng khả năng chịu lực vặn xoắn. Thiết kế này cũng giúp mẫu DKR GR Hilux mới dễ dàng bảo dưỡng hơn trước, giúp đội đua tiết kiệm thời gian trong giải đua dài ngày.

Ngoài ra, phiên bản nâng cấp của mẫu xe đua rally còn được gia cố hệ truyền động, nhằm chịu đựng sự khốc liệt của 15 ngày thi đấu giải đua Dakar Rally 2026. Trong đó, những chặng tính giờ có tổng quãng đường lên tới 4.828km.

Từ giờ đến ngày 3/1/2026 (chặng mở màn của Dakar 2026), chiếc DKR GR Hilux này sẽ tiếp tục được thử nghiệm và tinh chỉnh (Ảnh: Toyota).

Chi tiết động cơ của chiếc DKR GR Hilux 2026 chưa được hé lộ. Ở phiên bản tiền nhiệm, mẫu bán tải này sử dụng cỗ máy V6 tăng áp kép, dung tích 3.5L từ dòng Land Cruiser, có thông số 354 mã lực và 620Nm. Sức mạnh được truyền tải tới bánh xe thông qua hộp số 6 cấp tự động.

Trên phiên bản thương mại, Toyota Hilux thế hệ mới sử dụng động cơ dầu, tăng áp, dung tích 2.8L, sản sinh 201 mã lực và 420Nm với hộp số sàn 6 cấp, hoặc 500Nm với hộp số tự động 6 cấp (Ảnh: Toyota).

Với sự hiện diện của chiếc DKR GR Hilux mới, cộng đồng người dùng hâm mộ mẫu bán tải này thêm phần mong chờ sự trở lại của cái tên GR Sport. Tuy không thể sở hữu động cơ như phiên bản đua, nhưng GR Sport vẫn có nhiều nâng cấp về vận hành, và quan trọng nhất là có thể sử dụng trên đường phố.

Hãng xe Nhật cũng úp mở về việc phát triển Hilux GR Sport thân rộng, cụ thể là “nằm trong kế hoạch tương lai”, theo chia sẻ của lãnh đạo Toyota Australia. Thế hệ trước của Hilux từng có phiên bản GR Sport, nâng cấp hệ thống treo so với các bản thường, đồng thời động cơ 2.8L được tinh chỉnh lên 221 mã lực.

Trong khuôn khổ lễ ra mắt thế hệ mới của Hilux tại Thái Lan, Toyota có trưng bày một số mẫu xe lắp phụ kiện của GR Parts, nhưng chưa đủ để thỏa mãn những người chơi bán tải hiệu suất cao (Ảnh: Toyota).

Thế hệ mới của Toyota Hilux dự kiến sẽ nhanh chóng được đưa về Việt Nam, có thể là trong tháng 1/2026. Một số đại lý đã bắt đầu chào khách nhận cọc mẫu bán tải này, và theo một số nguồn tin, Hilux mới vẫn sẽ có 3 phiên bản nhưng giá bán có thể tăng mạnh, do không còn tùy chọn động cơ 2.4L.

Toyota Hilux mới đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng nhờ sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, trong đó nội thất lấy cảm hứng từ mẫu Land Cruiser Prado. Xe cũng được bổ sung nhiều tiện nghi trên bản cao cấp nhất tại Thái Lan, đi kèm gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense 3.0.

Nội thất của Toyota Hilux 2026 hiện đại hơn hẳn thế hệ cũ, nhưng không còn 9 loa JBL như trước, mà chỉ sử dụng 8 loa thường (Toyota).

Với những chiếc Toyota Hilux hiện hành, hãng xe Nhật đang có ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ nhằm “dọn kho”, quy đổi thành mức giảm 20-30 triệu đồng. Theo đó, giá bán thực tế của mẫu bán tải này được hạ còn 648-969 triệu đồng.