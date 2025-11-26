Xe tải lật nghiêng sau khi va vào ô tô con dừng ở làn khẩn cấp

Tình huống được cho là diễn ra vào chiều 23/11 trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trước khi lật nghiêng, xe tải còn đâm vào đuôi chiếc Audi chạy ở làn giữa (Nguồn video: OFFB).

Giữ sự tập trung và quan sát đường phía trước cực kỳ quan trọng với người cầm lái, dù lưu thông trong nội đô hay trên đường cao tốc, vì chỉ một vài giây xao nhãng không nhìn đường có thể khiến tài xế không kịp xử lý khi xảy ra tình huống bất ngờ.

Việc xe tải chạy xiên sang làn khẩn cấp trong khi đường phía trước thông thoáng cho thấy có khả năng cao là tài xế đang mất tập trung, đến khi xảy ra va chạm với ô tô con dừng ở làn khẩn cấp thì có lẽ tài xế giật mình đánh lái gấp, dẫn tới tình huống lật xe.

Trong khi đó, đúng như tên gọi, làn khẩn cấp trên đường cao tốc được thiết kế để các phương tiện dừng đỗ khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, như xe hư hỏng, gặp tai nạn giao thông,... Đây cũng là làn đường dành cho các loại xe ưu tiên (xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe quân sự…).

Việc sử dụng làn đường này không đúng quy định có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác, đồng thời sẽ bị xử phạt hành chính.

Trong tình huống phải dừng đỗ xe trên làn khẩn cấp, tài xế cần khẩn trương bật đèn và đặt vật cảnh báo nguy hiểm theo đúng quy định để tránh dẫn tới tai nạn liên hoàn.

"Không biết xe con dừng trên làn khẩn cấp có phải vì bị trục trặc không, nhưng xem video thì có vẻ như không có vật cảnh báo gì đặt ở phía sau, cũng có thể là xe vừa dừng, tài xế chưa kịp đặt. Dù vậy, trong tình huống này, ngay cả khi có vật cảnh báo cũng chưa chắc giúp tránh được va chạm, vì tôi thấy xe tải chạy lạng sang phải, có thể do buồn ngủ hoặc đang mải nhìn điện thoại", tài khoản Lê Bình nêu ý kiến sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Đặng Linh cũng có ý kiến tương tự: "Các tài xế nên mặc định không đi vào làn khẩn cấp, mặc định ở đó có xe dừng đỗ bất kỳ lúc nào. Tôi thấy trong tình huống này, dù ô tô con dừng ở làn khẩn cấp vì lý do gì đi nữa và có đặt vật cảnh báo hay không, lỗi hoàn toàn thuộc về tài xế xe tải mất tập trung".