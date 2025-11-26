Tâm Anh hợp tác Đại học Oxford tuyển sinh khóa nâng cao năng lực nghiên cứu

Hai khóa học với chủ đề “Tiếp cận thiết kế nghiên cứu: Từ nền tảng phương pháp luận đến ứng dụng thực tiễn”, “Quản trị dữ liệu: Nền tảng và ứng dụng trong thời đại số” là bước khởi đầu cho chương trình hợp tác chính thức và toàn diện giữa Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Đại học Oxford - “Tâm Anh Oxford Partnership”.

Sự kiện nhằm trao đổi các hoạt động đào tạo với các thế mạnh của trường đại học có lịch sử gần 1.000 năm tại Vương Quốc Anh với một hệ sinh thái y tế tư nhân hàng đầu Việt Nam về chất lượng chuyên môn, công nghệ hiện đại và có số lượng khách hàng, bệnh nhân với hàng chục triệu lượt khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe mỗi năm.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford tuyển sinh chương trình đào tạo cao cấp về năng lực nghiên cứu và quản trị dữ liệu (Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh).

Nâng cao năng lực nghiên cứu với khóa đào tạo “Tiếp cận thiết kế nghiên cứu: Từ nền tảng phương pháp luận đến ứng dụng thực tiễn”

Khóa học sẽ diễn ra từ 22/12 đến 26/12 tại Viện Nghiên cứu Tâm Anh, số 2B, đường Phổ Quang, phường Tân Sơn Hoà, TPHCM.

Đối tượng tuyển sinh bao gồm các bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật y, điều phối viên nghiên cứu, học viên sau đại học và tất cả những người có nhu cầu tham gia nghiên cứu khoa học, nghiên cứu y khoa và các lĩnh vực liên quan.

Mục tiêu của khóa học là giúp học viên tiếp cận các nguyên tắc cơ bản và nâng cao năng lực trong nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế. Đó là nâng cao năng lực nghiên cứu cốt lõi, có khả năng chủ động đề xuất ý tưởng, thiết kế và triển khai các nghiên cứu có chất lượng cao trên nền tảng vững chắc về khoa học, đạo đức, quản trị dữ liệu và phương pháp luận hướng đến các công trình công bố quốc tế. Khóa học tuyển sinh 30 học viên.

Trang bị tư duy dữ liệu chiến lược với khóa “Quản trị dữ liệu: Nền tảng và ứng dụng trong thời đại số”

Dành riêng cho các nhà quản lý và lãnh đạo cấp trung, khóa học “Quản trị dữ liệu: Nền tảng và ứng dụng trong thời đại số” diễn ra từ 29/12 đến 31/12 tại Viện Nghiên cứu Tâm Anh số 2B, đường Phổ Quang, phường Tân Sơn Hoà, TPHCM.

Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành nền tảng cho mọi quyết định quản trị, khóa học giúp học viên hiểu các khái niệm cốt lõi về dữ liệu và vòng đời dữ liệu; nắm vững khung quản trị dữ liệu theo chuẩn quốc tế và phù hợp bối cảnh Việt Nam… Khoá học cũng lựa chọn 30 học viên.

Tháng 3/2025, PGS.TS Proochista Ariana, Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Y tế quốc tế và Y học Nhiệt đới, Khoa Y Nuffield, Đại học Oxford (thứ hai từ phải qua) dẫn đầu đoàn tham quan và làm việc với Viện Nghiên cứu Tâm Anh từ Đại học Oxford (Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh).

Nâng chuẩn năng lực tiếp cận tri thức quốc tế tại Việt Nam

Các khóa học được dẫn dắt bởi những chuyên gia có uy tín quốc tế đến từ Đại học Oxford như: PGS.TS Proochista Ariana - Chuyên gia Phát triển quốc tế và y tế, Giám đốc chương trình thạc sĩ y tế quốc tế và y học nhiệt đới, khoa Y Nuffield, Đại học Oxford; ThS.BS Ernest Guevarra - Giảng viên, nghiên cứu viên cao cấp, chương trình thạc sĩ về y tế quốc tế và y học nhiệt đới, Đại học Oxford…

Với chương trình đào tạo được thiết kế bài bản và sự dẫn dắt của các chuyên gia uy tín từ Đại học Oxford, hai khóa học đặt mục tiêu góp phần xây dựng một đội ngũ nhân lực vững vàng về tư duy khoa học, thành thạo năng lực phân tích dữ liệu và có khả năng triển khai nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế. Đây là nền tảng vững chắc để tạo nên những đột phá của Việt Nam trong các công bố khoa học trên trường quốc tế.

Ngoài ra, học viên hoàn thành khóa học sẽ được cấp giấy chứng nhận từ Đại học Oxford và Viện Nghiên cứu Tâm Anh.

Học viên đăng ký cần: Đơn đăng ký (theo mẫu); bằng cấp chuyên môn, 1 ảnh 3x4. Viện Nghiên cứu Tâm Anh sẽ nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 15/12.

Đăng ký khoá học “Tiếp cận thiết kế nghiên cứu: Từ nền tảng phương pháp luận đến ứng dụng thực tiễn” tại https://forms.office.com/r/XV6hFFU9xx và khoá học “Quản trị dữ liệu: Nền tảng và ứng dụng trong thời đại số” tại https://forms.office.com/r/THdmjr4uMF.