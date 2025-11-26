Intertu Education: Đồng hành cùng học sinh Việt vươn tầm tri thức quốc tế

Thấu hiểu sự khác biệt của từng học sinh

Trong dòng chảy hội nhập toàn cầu, việc sở hữu những tấm bằng tú tài quốc tế như IB, A-Level, IGCSE hay các chứng chỉ chuẩn hóa SAT, ACT, AP không còn là đích đến xa lạ với học sinh Việt. Tuy nhiên, việc tiếp cận khối lượng kiến thức lớn, phương pháp tư duy mới và ngôn ngữ học thuật chuyên sâu đặt ra không ít thách thức đối với học sinh, ngay cả những em có nền tảng học lực tốt.

Sự đồng nhất hóa trong các lớp học đông người theo mô hình truyền thống đôi khi vô tình bỏ quên những điểm nghẽn cá nhân, khiến tiềm năng của các em chưa được khai phá trọn vẹn. Nhận thấy khoảng trống này, Intertu Education đã xây dựng mô hình học 1 kèm 1 “Personal Academic Tutoring - Hỗ trợ học thuật cá nhân hóa”, trong đó lộ trình học tập được thiết kế riêng dựa trên năng lực hiện tại, mục tiêu dài hạn và đặc điểm tâm lý của từng học sinh.

Một buổi học 1 kèm 1 tại Intertu Education (Ảnh: Intertu Education).

Hiệu quả được chứng minh qua kết quả thực tế

Chiến lược "cá nhân hóa" của Intertu không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà đã được minh chứng qua những kết quả thực tế đầy ấn tượng. Hằng năm, Intertu Education đón nhận và đồng hành cùng hơn 800 học viên, trong đó có hơn 100 em xuất sắc trúng tuyển vào các trường đại học thuộc top đầu thế giới.

Trong đó, một số thành tích tiêu biểu có thể kể đến như: Học viên Lâm Ngọc Thảo Lam (ISHCMC) đạt 44/45 điểm IB, thủ khoa toàn trường, hiện là sinh viên Đại học Oxford; Trần Thiên Bảo (ISHCMC-AA) cải thiện từ 1380 lên 1570/1600 SAT chỉ trong 2 tháng ôn luyện; Lê Đoàn Hồng Ân (Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong) đạt điểm 5/5 cả hai môn AP Environmental Science và AP Human Geography; cùng loạt học viên đạt điểm cao trong chương trình Tú Tài Quốc Tế (IB).

Thành tích ấn tượng của học viên Intertu Education (Ảnh: Intertu Education).

Những thành tích này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân các em và gia đình, mà còn khẳng định vị thế của học sinh Việt Nam trên trường quốc tế. Đằng sau mỗi điểm số là sự nỗ lực không ngừng của trò và sự tận tâm, sâu sát của thầy cô tại Intertu - những người không chỉ dạy kiến thức mà còn truyền lửa đam mê và xây dựng sự tự tin cho học sinh.

Triết lý giáo dục chạm đến từng cá nhân

Chia sẻ về triết lý giáo dục đã làm nên bản sắc và thành công của Intertu, ông Trúc Hồ, CEO & Founder của Intertu Education, cho biết giáo dục không phải là việc đổ đầy một chiếc bình, mà là thắp lên một ngọn lửa. Mỗi học sinh đều sở hữu tiềm năng đang chờ được đánh thức.

Sứ mệnh của Intertu Education không chỉ là giúp các em đạt điểm số cao, mà là trang bị cho các em tư duy độc lập, kỹ năng giải quyết vấn đề và bản lĩnh để tự tin bước ra biển lớn. Hỗ trợ học thuật cá nhân hóa là chìa khóa để Intertu Education thấu hiểu, đồng hành và cùng các em kiến tạo nên phiên bản tốt nhất của chính mình.

CEO Trúc Hồ trao đổi cùng đội ngũ giáo viên về phương pháp giảng dạy mới (Ảnh: Intertu Education).

Tầm nhìn kiến tạo nguồn nhân lực toàn cầu

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, giỏi chuyên môn và thành thạo ngoại ngữ ngày càng trở nên cấp thiết. Intertu Education không chỉ dừng lại ở vai trò là một trung tâm hỗ trợ học thuật, mà đang từng bước khẳng định vị thế là đơn vị tiên phong trong việc đào tạo và phát triển năng lực cho thế hệ công dân toàn cầu.

Với hệ thống chương trình đào tạo đa dạng bao gồm IB, A-Level, AP, IGCSE cùng các khóa luyện thi chứng chỉ quốc tế như SSAT, SAT, ACT, GED, GRE, GMAT, Intertu đang xây dựng một hệ sinh thái giáo dục toàn diện. Tại đây, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được rèn luyện các kỹ năng mềm thiết yếu, tư duy phản biện và khả năng thích ứng linh hoạt - những hành trang không thể thiếu trong kỷ nguyên số.

Tập thể đội ngũ Intertu Education (Ảnh: Intertu Education).

Trải qua hơn một thập kỷ phát triển, Intertu Education vẫn kiên định với vai trò là người bạn đồng hành tin cậy, hỗ trợ học sinh Việt Nam trên hành trình hội nhập. Những kết quả đạt được hôm nay là động lực để đội ngũ Intertu tiếp tục nỗ lực, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và hoàn thiện phương pháp sư phạm. Chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé nhưng thiết thực, giúp thế hệ trẻ Việt Nam có thêm tự tin và bản lĩnh để bước ra thế giới.