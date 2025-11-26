Kosmen ra mắt bộ đôi máy hút ẩm lọc không khí thế hệ mới cho mùa nồm

Bộ đôi giải pháp chống nồm tối ưu

Hiện tượng nồm ẩm là đặc trưng khí hậu tại miền Bắc, thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa. Không khí ẩm ướt khiến sàn nhà trơn trượt, đồ đạc mốc meo, thiết bị điện tử nhanh hỏng và đặc biệt ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp.

Kosmen cho ra mắt bộ đôi kiểm soát nồm ẩm thông minh, hiệu quả cao (Ảnh: Kosmen).

Nhằm giúp người dùng chủ động hơn trong việc kiểm soát độ ẩm không khí, mới đây Kosmen Việt Nam vừa cho ra mắt bộ đôi máy hút ẩm Kosmen KM-25N và Kosmen ECO-35E, mang đến giải pháp kép vừa hút ẩm hiệu quả, vừa lọc sạch không khí, đảm bảo không gian khô thoáng, trong lành quanh năm.

Tối ưu công suất, tiết kiệm điện năng

Máy hút ẩm Kosmen KM-25N sở hữu công suất hút ẩm 25 lít/ngày, thiết kế nhỏ gọn phù hợp với không gian phòng ngủ, phòng khách và căn hộ có diện tích 55-95m2.

Thiết bị được cải tiến hơn với hệ thống đèn hiển thị chất lượng độ ẩm. Thông qua màu sắc đèn, người dùng dễ dàng nhận biết chất lượng không khí hiện tại:

Màu cam: Cảnh báo không khí quá khô (độ ẩm dưới 45%).

Màu xanh: Mức ẩm lý tưởng (độ ẩm 45% - 65%).

Màu đỏ: Cảnh báo không khí quá ẩm (độ ẩm trên 65%).

Kosmen KM-25N sở hữu hệ thống đèn báo hiển thị chất lượng không khí ưu việt (Ảnh: Kosmen).

Trong khi đó, máy lọc không khí và hút ẩm Kosmen ECO-35E hướng tới các không gian rộng lớn như phòng khách lớn, văn phòng và các khu sinh hoạt chung. Thiết bị có công suất hút ẩm 35 lít/ngày, tích hợp hệ thống lọc khí đa tầng gồm màng lọc thô, màng lọc than hoạt tính và màng lọc HEPA H13, giúp loại bỏ các loại bụi mịn, vi khuẩn, phấn hoa, khói thuốc… cùng khử mùi hôi khó chịu, mang đến không gian trong lành và thông thoáng.

Kosmen ECO-35E thiết bị tích hợp 2 trong 1 có tính năng lọc khí và hút ẩm, nâng cao trải nghiệm người dùng (Ảnh: Kosmen).

Bộ đôi sản phẩm còn được lòng gia đình Việt khi sở hữu hệ thống tính năng thông minh và đa dạng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng trong gia đình hiện đại. Hai model hỗ trợ kết nối wifi điều khiển từ xa qua ứng dụng, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và điều chỉnh hoạt động của máy dù ở bất kỳ đâu.

Bên cạnh đó, các tiện ích khác như chế độ hẹn giờ, khóa an toàn cho trẻ nhỏ, sấy quần áo, cảnh báo chống tràn, tự động ngắt khi đầy bình của thiết bị mang lại sự thuận tiện, an toàn và tối ưu hiệu quả sử dụng.

Hệ thống tính năng thông minh tăng trải nghiệm cho khách hàng (Ảnh: Kosmen).

Thiết bị “xanh” thân thiện với môi trường

Sản phẩm Kosmen hướng tới phát triển các sản phẩm bền vững và thân thiện với môi trường. Bộ đôi Kosmen KM-25N và Kosmen ECO-35E đều được trang bị máy nén hiệu suất cao, giúp tối ưu điện năng sử dụng mà vẫn duy trì khả năng hút ẩm mạnh mẽ, ổn định trong suốt quá trình vận hành.

Ký tự “E” trong tên gọi “ECO” thể hiện triết lý phát triển toàn diện mà Kosmen theo đuổi. Mỗi chữ “E” là một thông điệp về công nghệ, hiệu suất và giá trị bền vững:

Eco: Ứng dụng công nghệ xanh, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường.

Energy: Vận hành ổn định 24/7 nhưng tối ưu điện năng tiêu thụ.

Enhanced: Kết hợp lọc khí và hút ẩm tiên tiến, mang đến hiệu quả vượt trội.

Elite: Kiểu dáng tinh tế, sang trọng, tôn lên tính thẩm mỹ không gian sống.

Edition: Phiên bản cải tiến, kế thừa công nghệ hiện đại và định hướng phát triển lâu dài.

Kosmen ECO-35E hướng tới lối sống bền vững, thân thiện môi trường (Ảnh: Kosmen).

Tổng hòa những giá trị đó, sản phẩm Kosmen là minh chứng cho tư duy sáng tạo và cam kết phát triển bền vững của thương hiệu trong kỷ nguyên công nghệ xanh.

Sản phẩm đa năng - Nâng cao trải nghiệm người dùng

Kosmen KM-25N với màng lọc kép và Kosmen ECO-35E với hệ thống màng lọc chuyên sâu 3 lớp kết hợp cùng tính năng khử khuẩn bằng ion âm, có khả năng loại bỏ các loại vi khuẩn, bụi bẩn, lông tóc và mùi hôi khó chịu. Không gian gia đình trong mùa nồm sẽ luôn được sạch thoáng và dễ chịu.

Sản phẩm máy hút ẩm Kosmen sở hữu thiết kế tinh tế, sang trọng (Ảnh: Kosmen).

Những ngày nồm ẩm ướt, quần áo lâu khô sẽ không còn là vấn đề nan giải nhờ vào tính năng sấy quần áo của máy hút ẩm Kosmen. Quần áo được hong khô không sử dụng nhiệt, không gây nhăn nhúm và hư hỏng vải.

Điều khiến người dùng càng yêu thích bộ đôi sản phẩm Kosmen hơn là sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, tinh tế phù hợp với mọi phong cách nội thất. Từ đó, thiết bị không chỉ kiến tạo nên không gian sống an toàn mà còn trở thành điểm nhấn thẩm mỹ cho ngôi nhà hiện đại.

Bộ đôi máy hút ẩm thế hệ mới của Kosmen không chỉ mang đến hiệu quả rõ rệt trong việc kiểm soát ẩm và cải thiện chất lượng không khí, mà còn là bước tiến quan trọng trong chiến lược đổi mới công nghệ của Kosmen tại thị trường Việt Nam, mang lại cuộc sống tiện nghi và an toàn cho người dùng Việt.

