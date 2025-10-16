10 ô tô xăng/dầu “hút” khách Việt tháng 9: Xe Nhật áp đảo xe Hàn

Những cái tên xuất hiện trên danh sách 10 mẫu ô tô xăng/dầu bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 9 đa phần đều ghi nhận doanh số tăng trưởng, theo xu thế chung của thị trường. Trong đó, vị trí số 1 thuộc về Toyota Yaris Cross, thế chỗ của Ford Ranger trước đó.

Mẫu B-SUV Nhật Bản ghi nhận sức tiêu thụ tăng trưởng tới 94,1%, đạt 1.964 chiếc. Đối thủ của Yaris Cross là Mitsubishi Xforce cũng ghi nhận doanh số tăng 52,7% so với tháng 8, nhưng vẫn bị “đồng hương” bỏ xa.

Toyota Vios cũng gây chú ý khi một lần nữa vươn lên vị trí số 1 phân khúc sedan hạng B nhờ kết quả bán hàng đạt 1.292 chiếc, tăng 78%. Trong khi đó, Honda City không chỉ bị Vios soán ngôi mà còn biến mất khỏi danh sách 10 mẫu ô tô xăng/dầu “hút” khách nhất tháng 9.

Ngoài Honda City, Toyota Veloz Cross cũng không còn xuất hiện trên bảng xếp hạng. Hai cái tên quay trở lại gồm Hyundai Tucson và Ford Territory.

Trong đó, doanh số của Ford Territory tăng gần 133% so với tháng 8, đạt 1.120 chiếc. Tuy số liệu này vẫn chưa thể vượt qua Mazda CX-5 (1.311 xe) nhưng vẫn cho thấy tín hiệu tích cực của sản phẩm Mỹ sau khi được nâng cấp giữa tháng 8.

Sự hiện diện của Hyundai Tucson giúp xe Hàn chấm dứt tình trạng nhiều tháng “vắng bóng” trên danh sách. Xe Mỹ gia tăng sự hiện diện với 3 sản phẩm, xe Nhật vẫn chiếm số đông với 6 đại diện.