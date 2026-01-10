Hyundai sẽ dùng robot hình người trong nhà máy lắp ráp ô tô

Hyundai cho biết đến năm 2028, một số công việc tại nhà máy ở bang Georgia (Mỹ) sẽ được thực hiện bởi một robot hình người có tên là Atlas. Đây là một sự phát triển thú vị, đặc biệt là trong bối cảnh ở Mỹ đang mong muốn khôi phục việc làm trong các nhà máy sản xuất.

Ưu điểm lớn của robot so với con người trong nhà máy sản xuất là không biết mệt (Ảnh: Hyundai).

Atlas đến từ Boston Dynamics, công ty robot mà Hyundai đã mua lại vào năm 2021. Nó không phải là một người máy được thiết kế để giải trí, mà để làm việc. Atlas có bàn tay kích thước như của con người, với khả năng cảm nhận xúc giác, các khớp xoay hoàn toàn và khả năng nâng vật nặng lên đến 50kg mà không đau lưng.

Trong giai đoạn đầu, Atlas sẽ không đảm nhiệm việc lắp bánh xe vào ô tô hay lắp đặt bảng điều khiển. Nó sẽ bắt đầu với việc sắp xếp các bộ phận, về cơ bản có nghĩa là di chuyển và sắp xếp các bộ phận trước khi lắp đặt. Đến năm 2030, Hyundai kỳ vọng robot sẽ đảm nhận các nhiệm vụ lắp ráp phức tạp hơn, một khi chúng đã chứng minh được khả năng thực hiện một cách an toàn và đáng tin cậy.

Hyundai đang quảng bá điều này như là sự hợp tác, chứ không phải là thay thế. Robot sẽ đảm nhận những công việc nhàm chán, không sạch sẽ và nguy hiểm, trong khi con người tập trung vào giám sát, đào tạo và các công việc ở cấp độ cao hơn.

Robot hình người mang tên Atlas của Hyundai có thể cử động khá linh hoạt (Video: Hyundai).

Công ty cũng nhấn mạnh rằng vẫn cần có người để chế tạo, lập trình, bảo trì và đào tạo robot, điều này tạo ra các loại công việc mới ngay cả khi các công việc cũ thay đổi.

Điều đó không có nghĩa là mọi người đều hào hứng. Các nhóm tổ chức công đoàn đang theo dõi sát sao, và không khó hiểu khi một số công nhân cảm thấy lo lắng về việc một nhà máy đầy những cỗ máy không biết mệt mỏi sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc làm lâu dài (và cả những câu chuyện tán gẫu trong căng tin nữa, như mọi người vẫn hay trêu đùa).

Hyundai cho biết họ hiểu mối lo ngại đó và khẳng định con người sẽ vẫn là trung tâm của quy trình, ngay cả khi tự động hóa tăng lên.

Tất cả điều này phù hợp với chiến lược lớn hơn của Hyundai trong lĩnh vực mà họ gọi là trí tuệ nhân tạo vật lý, về cơ bản là bộ não phần mềm bên trong cơ thể phần cứng có thể cảm nhận, quyết định và hành động trong thế giới thực. Công nghệ tương tự giúp robot nhặt một bộ phận ô tô cũng là nền tảng của lái xe tự động và nhà máy thông minh.

Hyundai không phải là thương hiệu duy nhất hiện thực hóa ý tưởng này. Tesla đang phát triển robot của riêng mình và năm nay Mercedes đã bắt đầu thử nghiệm các robot hình người tại nhà máy ở Berlin (Đức).