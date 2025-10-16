Xe hybrid mới của Honda bán “đắt như tôm tươi” dù giá cao hơn Civic Type R

Quyết định "hồi sinh" thương hiệu Prelude sau 24 năm, Honda đã gặt hái thành công vượt xa kỳ vọng tại quê nhà - ít nhất xét về doanh số.

Sau tháng mở bán đầu tiên, đã có 2.400 đơn đặt hàng cho mẫu xe 2 cửa này tại thị trường Nhật Bản, nhiều gấp 8 lần so với mức dự kiến chỉ 300 xe/tháng. Đây là thành tích ấn tượng nếu xét tới giá khởi điểm gây "choáng" của Prelude.

Cụ thể tại quê nhà, xe có giá từ 6.179.800 yen (tương đương 1,018 tỷ đồng), đắt hơn gần 25% so với Civic Type R (4.997.300 yen - khoảng 824 triệu đồng) lẫn Nissan Z và Toyota Supra 2.0L - vốn thừa sức đánh bại Prelude trên bàn cân thông số sức mạnh.

Prelude 2026 thừa hưởng khung gầm “xịn” từ mẫu hatchback Civic Type R mạnh 326 mã lực như phanh Brembo, tính năng kiểm soát thân xe vào cua và dàn treo trước MacPherson trục kép tích hợp bộ giảm chấn thích ứng (Ảnh: @polo4485/X).

Một thông tin thú vị là nhóm khách hàng trong độ tuổi từ 50 đến 69 - thuộc thế hệ Gen X và Baby Boomer - mới là đối tượng hưởng ứng nhiệt liệt nhất đối với chiếc Honda xăng lai điện này.

Hãng nhận định họ là những người hâm mộ trung thành, từng sở hữu ít nhất một chiếc Prelude và sẵn sàng chi mạnh tay để tìm về một thời tuổi trẻ cùng dòng coupe có lịch sử kéo dài gần 40 năm.

Trên các nền tảng mạng xã hội ở đất nước Mặt trời mọc, không khó bắt gặp những dòng bình luận như “Ước mơ thời đi học của tôi đã trở lại” hay “Tôi không ngờ rằng sẽ được nghe cái tên Prelude một lần nữa”.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng đột biến, Honda đã tạm dừng nhận đơn đặt hàng cho biến thể giới hạn Honda ON Limited Edition (6.480.100 yen - khoảng 1,068 tỷ đồng) ở một số đại lý, đồng thời mở rộng dây chuyền sản xuất để kịp hoàn thành các đơn hàng.

Có tới 63% khách hàng chọn màu ngoại thất trắng ngọc trai, 16% chọn xám ánh kim, 11% chọn đen ngọc trai và chỉ 10% chọn màu đỏ (Ảnh: Honda).

Prelude chia sẻ chung động cơ hybrid với Civic RS e:HEV tại Việt Nam, bao gồm máy xăng 2.0L hút khí tự nhiên (139 mã lực, 182Nm) và mô-tơ điện (181 mã lực, 315Nm). Tổ hợp này sản sinh công suất kết hợp 200 mã lực, kèm hệ dẫn động cầu trước như trên mọi thế hệ Prelude trong giai đoạn 1978-2001.

Đây là sản phẩm tiên phong ứng dụng Honda S+ Shift, công nghệ độc quyền sẽ sớm phổ biến trong dải ô tô e:HEV của thương hiệu Nhật Bản. Theo Honda giới thiệu, S+ Shift mang đến cảm xúc cầm lái phấn khích và khác biệt bằng cách mô phỏng hộp số có cấp, từ âm thanh, giao diện màn hình đến trạng thái thân xe “giật” mỗi khi chuyển giữa 8 cấp số ảo.

Honda S+ Shift được giới chuyên môn lẫn người dùng đánh giá là “vũ khí” đáng gờm bất ngờ, khiến Prelude chạy hay hơn đáng kể dù chỉ dùng hộp số vô cấp eCVT (Ảnh: WEB CARTOP).

Bên cạnh tên gọi và năng lực vận hành, thiết kế độc đáo và độ thực dụng nổi trội so với mặt bằng chung phân khúc cũng góp phần giúp Prelude chiếm được tình cảm của khách hàng. Ở thế hệ thứ 6, chiếc coupe hiếm hoi của Honda được lấy cảm hứng từ tàu lượn, mềm mại song không kém phần cứng cáp, tối ưu tính khí động học và trải nghiệm tổng thể của người dùng.

Nhà sản xuất cũng không quên đầu tư vào danh sách trang bị, nổi bật với đèn pha LED thích ứng, đèn hậu LED thanh mảnh dễ gợi liên tưởng đến Porsche 911, la-zăng 19 inch, cụm đồng hồ 10,2 inch, điều hòa tự động hai vùng, tính năng sưởi ấm hàng ghế trước và bộ tính năng trợ lái tiên tiến Honda Sensing.

Màn hình cảm ứng 9 inch được cài đặt sẵn nhiều ứng dụng Google, kết hợp với 8 loa Bose. Loạt điểm nhấn màu xanh dương từ ngoài vào trong xe thể hiện yếu tố “điện hóa” mới lạ của Prelude 2026.

Có cùng bố cục với Civic và CR-V, nội thất Honda Prelude trông thể thao hơn hẳn nhờ vô-lăng vát đáy tích hợp lẫy chuyển số kim loại to bản và cặp ghế da pha vải liền khối (Ảnh: WEB CARTOP).

Honda Prelude dự kiến được mở bán tại Bắc Mỹ vào cuối mùa thu này và châu Âu trong nửa đầu năm 2026. Chưa rõ hãng xe Nhật Bản có kế hoạch đưa mẫu xe hybrid 2 cửa về Việt Nam trong tương lai hay không.

Hiện tại, Honda phân phối ba cái tên xăng lai điện ở nước ta là CR-V e:HEV RS (1,259 tỷ đồng), Civic e:HEV RS (999 triệu đồng) và HR-V e:HEV RS (869 triệu đồng). Mẫu hatchback hiệu năng cao Civic Type R có giá 2,999 tỷ đồng, số lượng hạn chế.