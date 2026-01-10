Tình huống diễn ra vào ngày 10/1 ở Hà Nội và được camera hành trình lắp phía sau một ô tô khác ghi lại.

Theo đó, chiếc xe van đã dừng lại giữa đường, tài xế lập tức xuống xe có vẻ như để giải quyết mâu thuẫn giao thông trước đó với chiếc taxi ở bên phải. Trong lúc vội vàng, tài xế đã mở cửa bất cẩn, gây va chạm với một ô tô khác từ phía sau đi tới ở bên trái, khiến chiếc xe này bị rơi ốp gương.

Tài xế dừng ô tô giữa đường, mở cửa bất cẩn gây va chạm (Nguồn video: Otofun).

Theo Khoản 6 Điều 18 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25m và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt 600.000-800.000 đồng đối với người điều khiển ô tô dừng xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25m.

Với việc dừng, đỗ xe sai quy định gây ùn tắc giao thông, mức phạt là 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Nếu dừng, đỗ xe sai quy định gây tai nạn giao thông, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Đối với việc mở cửa ô tô, Điều 19 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 quy định: Trước khi mở cửa xe, người mở cửa phải quan sát phía trước, phía sau và bên phía mở cửa xe, thấy an toàn mới được mở cửa, ra khỏi xe; không để cửa xe mở nếu không bảo đảm an toàn.

Về mức phạt, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt đối với lỗi mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn là 4-6 triệu đồng. Nếu thực hiện hành vi này mà gây tai nạn giao thông thì sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.

Thao tác mở cửa xe đúng cách là tay ở gần cửa giữ nắm cửa, tay ở xa kéo mở khóa; sau đó, mở hé cánh cửa để quan sát kỹ phía sau, khi thấy an toàn mới mở dần cửa để xuống xe.

Nên mở dần cửa cùng lúc đi ra khỏi xe, chứ không nên mở toang cửa để ra cho dễ. Sau khi ra khỏi xe, cần nhanh chóng đi tới vị trí an toàn.