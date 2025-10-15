Loạt ô tô khách Việt chuộng nhất tháng 9: VinFast áp đảo, xe Hàn vắng bóng

“Đội hình” của VinFast xuất hiện trong danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường thêm phần hùng hậu với sự góp mặt của Limo Green. Đây là tháng thứ 2 mẫu MPV thuần điện này chính thức được bàn giao, nhưng đã ghi nhận doanh số vượt Mitsubishi Xpander.

Ba vị trí đầu danh sách tháng 9 tiếp tục thuộc về VinFast VF 5, VF 3 và Herio Green. Trong đó, doanh số của VF 5 đạt 3.847 chiếc, tăng trưởng tới 40,1%.

VinFast VF 6 dù vẫn "hot" nhưng không phải là mẫu bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B và B+ trong tháng 9. Ngôi đầu nhóm này thuộc về Toyota Yaris Cross nhờ chiến thắng "sát nút". So với tháng 8, sức tiêu thụ của mẫu xe Nhật tăng trưởng tới 94,1%, đạt 1.964 chiếc.

Mitsubishi Xforce một lần nữa quay trở lại danh sách 10 xe “hút” khách nhất Việt Nam, nhưng vẫn bị “đồng hương” bỏ xa. Hai cái tên biến mất khỏi bảng xếp hạng gồm: Ford Everest và Honda City.

Với sự biến mất của Honda City, danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 9 không còn mẫu xe gầm thấp nào xuất hiện. Limo Green giúp thương hiệu Việt gia tăng sự hiện diện khi chiếm nửa bảng xếp hạng, xe Nhật có 4 sản phẩm, xe Mỹ có một đại diện và xe Hàn vẫn “vắng bóng”.