MPV rẻ nhất Trung Quốc có giá khởi điểm quy đổi chưa tới 300 triệu đồng

Wuling đã mở bán Xingguang 730 (tên gọi quốc tế là Starlight, mang nghĩa Tinh Quang). Đây là mẫu MPV giá rẻ nhất đất nước tỷ dân, khởi điểm 76.800 nhân dân tệ (quy đổi tương đương 283 triệu đồng) và bản cao nhất 112.800 nhân dân tệ (416 triệu đồng).

Xingguang 730 là sản phẩm hoàn toàn mới của Wuling (Ảnh: Wuling).

Với chiều dài 4.910mm, chiều rộng 1.850mm, chiều cao 1.770mm và chiều dài cơ sở đạt 2.910mm, Wuling Xingguang 730 có thể được định vị ở phân khúc MPV cỡ trung. Nếu so với xe tại Việt Nam, sản phẩm Trung Quốc này lớn hơn Toyota Innova Cross và nhỏ hơn Kia Carnival.

Thiết kế của Wuling Xingguang 730 không quá nổi bật so với phần đông các mẫu MPV Trung Quốc hiện nay. Phần đầu xe có lưới tản nhiệt cỡ lớn được sơn đen xuất hiện trên các phiên bản thuần xăng và PHEV (hybrid cắm sạc), chi tiết này sẽ được đổi thành mặt ca-lăng kín trên biến thể thuần điện.

Wuling Xingguang 730 có tổng cộng 4 phiên bản: 2 bản thuần xăng, 1 bản PHEV (hybrid cắm sạc) và 1 biến thể thuần điện (Ảnh: Wuling).

Nội thất của Wuling Xingguang 730 khá hiện đại so với một mẫu xe giá rẻ. Phía sau vô-lăng có một đồng hồ điện tử khá lớn, khu vực trung tâm có màn hình giải trí 12,8 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh.

Mẫu MPV Trung Quốc sở hữu cấu hình ghế ngồi theo dạng: 2+2+3. Theo đó, hàng ghế đầu có độ ngả lên tới 180 độ, hàng ghế thứ 2 có bệ tì tay riêng biệt chỉnh trượt lên/xuống. Hàng ghế thứ 3 có thể ngả tới 127 độ và gập 40:60, cho phép gia tăng thể tích chứa hành lý cốp sau từ 315 lít lên tới 1.202 lít.

Tổng thể nội thất của Wuling Xingguang 730 (Ảnh: Wuling).

Về khả năng vận hành, hai phiên bản thuần xăng của Wuling Xingguang 730 sử dụng chung khối động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực. Hộp số đi kèm là loại số sàn 6 cấp hoặc tự động vô cấp (CVT).

Biến thể PHEV của mẫu xe này gồm động cơ xăng, dung tích 1.5L, kết hợp với mô-tơ điện thế hệ thứ 4 của hãng xe Trung Quốc, cho phạm vi di chuyển thuần điện lên tới 125km theo chu trình thử nghiệm CLTC. Khi hết pin, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu là 5,3 lít/100km; khi đầy pin và xăng, tổng quãng đường xe có thể di chuyển sẽ lên tới 1.100km (CLTC).

Giữa hàng ghế thứ 2 của Wuling Xingguang 730 có khoảng trống đủ để di chuyển xuống hàng ghế thứ 3 (Ảnh: Wuling).

Cuối cùng, phiên bản thuần điện của Xingguang 730 được trang bị mô-tơ điện có công suất 100kW (khoảng 134 mã lực), kết hợp với bộ pin có dung lượng 60kWh, cho tầm hoạt động tối đa 500km (CLTC). Phiên bản này hỗ trợ sạc nhanh, cho phép xe di chuyển 200km sau 15 phút cắm sạc.

Phiên bản thuần điện của Wuling Xingguang 730 (Ảnh: Wuling).

Wuling cũng có sự hiện diện tại Việt Nam, được phân phối bởi TMT Motors. Hiện tại, cái tên này đang khá “mờ nhạt” trong mắt người tiêu dùng khi mới mở bán hai sản phẩm: Wuling Mini EV và Bingo, đều ghi nhận doanh số không quá nổi bật.