Loạt ô tô bán chậm tháng 9: SUV điện vừa ra mắt Việt Nam đã "góp mặt"

Ở nhóm cuối bảng là Ford Explorer và Honda Civic Type R. Hai mẫu xe này đều trở lại trong danh sách xe bán chậm, trong đó Civic Type R có xe giao sau 7 tháng liên tiếp có doanh số bằng 0.

Về phía Ford Explorer, mẫu xe này có thông tin tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam từ đầu tháng 7, xe bán ra trong tháng 9 nằm trong số những chiếc cuối còn tồn kho tại đại lý. Ngoài ra, danh sách tiếp tục có sự góp mặt của Toyota Innova, dòng MPV này đã bị “khai tử” từ đầu tháng 9.

Đáng chú ý, Ford Mustang Mach-E chính thức được mở bán từ tháng 9 và cũng hiện diện trên danh sách này. Tuy nhiên, mẫu xe gầm cao thuần điện trên được xem là sản phẩm không dành cho số đông, khi có giá bán lẻ đề xuất lên tới 2,599 tỷ đồng.

Những cái tên biến mất khỏi danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất Việt Nam trong tháng 9 gồm: Isuzu D-Max, Toyota Alphard và Kia Morning. Xe gầm thấp vẫn chiếm một nửa danh sách; xe Nhật vẫn chiếm số đông với 6 sản phẩm, xe Mỹ có 2 đại diện, xe Hàn giảm hiện diện còn 2 vị trí, nhưng đều đến từ Kia.