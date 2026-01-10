Đại lý Porsche tại Trung Quốc bị cắt quyền phân phối, xe không thể ra biển

Porsche Trung Quốc xác nhận rằng đại lý Zhengzhou Zhongyuan Porsche Center (Porsche Trịnh Châu - Trung Nguyên), sau một thời gian dừng hoạt động, đã chính thức ngừng bán xe từ ngày 31/12/2025, đẩy không ít khách hàng rơi vào cảnh phải dùng biển số tạm hết hạn và hồ sơ đăng ký xe chưa hoàn tất, theo NDB.

Showroom trống không sau khi đại lý Porsche bị dừng hợp đồng uỷ quyền và ngừng hoạt động (Ảnh: The Paper).

Trong tin nhắn gửi tới khách hàng vào ngày 5/1, Porsche Trung Quốc cho biết thỏa thuận ủy quyền với đại lý này đã bị huỷ bỏ, đồng thời xác nhận đại lý đã ngừng toàn bộ hoạt động bán hàng từ cuối năm 2025.

Hãng cho biết quyết định được đưa ra sau khi phát hiện những bất thường trong hoạt động của đại lý và bày tỏ lấy làm tiếc về những bất tiện gây ra cho khách hàng.

Nhiều chủ xe cho biết họ đã thanh toán đầy đủ tiền và nhận xe, nhưng vẫn chưa được cấp chứng nhận nhập khẩu xe - giấy tờ bắt buộc để hoàn tất thủ tục đăng ký biển số chính thức. Do thiếu hồ sơ này, xe không thể đăng ký lưu hành hợp pháp.

Một số chủ xe cho biết biển tạm của họ đã hết hạn, đồng nghĩa với việc xe không được phép lưu thông trên đường. Có trường hợp cho biết cơ quan đăng ký xe địa phương yêu cầu thủ tục đăng ký phải được hoàn tất trong vòng một tháng kể từ khi biển tạm hết hạn; nếu không, chủ xe có thể phải xin miễn trừ hoặc phê duyệt đặc biệt, khiến quá trình càng thêm phức tạp và thiếu chắc chắn.

Porsche Trung Quốc cho biết hãng đang tích cực làm việc với các bên liên quan cũng như các ngân hàng để xử lý những vấn đề tồn đọng liên quan đến hồ sơ xe và tiền đặt cọc. Hãng khẳng định đang tìm kiếm các giải pháp hợp pháp, hợp lý và sẽ liên hệ trực tiếp với những khách hàng bị ảnh hưởng khi có tiến triển mới.

Về dịch vụ hậu mãi, Porsche Trung Quốc cho biết các gói dịch vụ Porsche phát hành trên toàn quốc có thể được chuyển sang các đại lý ủy quyền khác. Hồ sơ khách hàng, dịch vụ sau bán hàng, các gói bảo hành mở rộng chính hãng chưa sử dụng và gói dịch vụ chính thức vẫn được chấp nhận tại Zhengzhou Zhengkai Porsche Center gần đó. Tuy nhiên, các gói dịch vụ do nhà đầu tư của đại lý - Dong’an Holding Group Co., Ltd. - phát hành riêng sẽ không nằm trong diện được chuyển giao.

Trước đó, Dong’an Holding Group từng thông báo tạm ngừng hoạt động tại nhiều đại lý, bao gồm Zhengzhou Zhongyuan Porsche Center và Guiyang Mengguan Porsche Center, với lý do gặp khó khăn trong vận hành. Tập đoàn này cho biết các vấn đề liên quan đến tiền lương nhân viên, bảo hiểm xã hội, giấy tờ xe của khách hàng, tiền đặt cọc và thanh toán cho nhà cung cấp sẽ được xử lý theo từng giai đoạn, dựa trên các mốc thời gian đã công bố.

Việc Zhengzhou Zhongyuan Porsche Center bị loại khỏi mạng lưới đại lý chính hãng diễn ra trong bối cảnh hoạt động của Porsche tại Trung Quốc liên tục có biến động từ cuối năm 2025. Trước đó, trang CarNewsChina từng đưa tin về tình trạng showroom trống rỗng và chậm hoàn tiền đặt cọc tại nhiều đại lý Porsche và Volkswagen ở một số khu vực.

Bài viết cho biết các đại lý Porsche và Volkswagen tại khu vực miền trung và tây nam Trung Quốc có nhiều bất thường trong hoạt động, đồng thời doanh số Porsche tại Trung Quốc trong ba quý đầu năm 2025 đã giảm 26% so với cùng kỳ năm 2024.

Trước khi diễn ra việc chấm dứt hợp đồng ủy quyền, nhiều người tiêu dùng phản ánh showroom của Zhengzhou Zhongyuan Porsche Center đã bị dọn sạch đột ngột vào cuối tháng 12, toàn bộ xe trưng bày bị chuyển đi. Chính quyền địa phương tại Trịnh Châu và Tân Hương sau đó đã vào cuộc.

Việc đại lý bị loại khỏi hệ thống diễn ra trong bối cảnh Porsche đang thu hẹp mạng lưới bán lẻ tại Trung Quốc, nhằm ứng phó với những áp lực kéo dài từ thị trường.