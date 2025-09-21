Xã mới 50 biên chế gánh việc của... 500 người trong bộ máy cũ

Ngày 19/9, tổ công tác của Bộ Nội vụ gồm Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Mai Đức Thiện và chuyên viên chính Vụ Kế hoạch, tài chính Nguyễn Thị Hoa có buổi làm việc về công tác triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với 6 xã thuộc khu vực phía đông TPHCM, gồm: Nhà Bè, Hiệp Phước, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An. Tham dự chương trình làm việc có ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM và lãnh đạo UBND 6 xã.

Nói thẳng khó khăn thực để tháo gỡ thật

Tổ công tác Bộ Nội vụ phối hợp cùng Sở Nội vụ TPHCM làm việc với 6 xã phía đông thành phố (Ảnh: Tùng Nguyên).

6 xã phía đông vốn thuộc địa giới 2 huyện ngoại thành cũ của TPHCM cũ là Nhà Bè và Cần Giờ. Trong đó, các xã thuộc địa bàn huyện Cần Giờ cũ có đặc trưng là dân cư thưa thớt, tách biệt hoàn toàn với trung tâm thành phố bởi địa hình sông nước và khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn.

Riêng xã Thạnh An còn đặc thù hơn vì là một xã đảo với dân số chỉ hơn 4.200 người, rất nhỏ so với quy mô dân số trung bình 100.000-200.000 của các xã, phường khác trên địa bàn thành phố.

Tổ cán bộ biệt phái của Bộ Nội vụ đề nghị các xã nêu rõ các khó khăn, vướng mắc để có hướng tháo gỡ hiệu quả (Ảnh: Tùng Nguyên).

Còn với các xã khác, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Mai Đức Thiện nhấn mạnh đến việc lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (gọi tắt là Ban chỉ đạo) mong muốn nghe được những ý kiến thẳng thắn nhất về những khó khăn thực tế mà các địa phương gặp phải, từ đó cùng nhau tìm giải pháp tháo gỡ, đề xuất phương án thực hiện tốt hơn.

Về vấn đề nhân sự, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Nội vụ Mai Đức Thiện đề nghị các địa phương nêu cụ thể những khó khăn đã gặp phải của từng bộ phận chuyên môn trong quá trình vận hành bộ máy theo mô hình mới, đánh giá số lượng công chức đủ, thừa hay thiếu so với nhu cầu công việc...

1 cán bộ xã, phường mới "bao" việc của 10 người

Trao đổi cùng tổ công tác, đại diện các xã phía đông TPHCM chung nhận xét là định hướng tạm thời bố trí biên chế đơn vị hành chính cấp xã theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo tại Công văn số 09/CV-BCĐ chưa phù hợp với tình hình hiện nay vì nhóm công việc ở từng vị trí việc làm của UBND xã rất nhiều.

Đại diện các xã phía đông TPHCM đều nhận xét chính quyền cơ sở việc nhiều, thiếu nhân sự làm việc (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo Công văn số 09/CV-BCĐ, khung biên chế đơn vị hành chính cấp xã bình quân tạm thời bố trí 32 biên chế/xã, tính theo quy mô dân số được bố trí thêm nhưng tối đa là 50 biên chế/xã và 70 biên chế/phường, đặc khu.

Ông Nguyễn Tuấn Tài, Phó Chủ tịch UBND xã Nhà Bè, cho biết: “Biên chế trung bình cho mỗi xã, phường mới là 32, tối đa cũng chỉ 50 người nhưng xã Nhà Bè phải thực hiện công việc của 4 xã cũ và 80% công việc chuyên môn của cấp huyện trước đây. Đó là công việc của 500 người trong bộ máy cũ, tức giờ đây 1 cán bộ, công chức phải làm lượng việc của... 10 người”.

Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Nhà Bè cũ tách ra thành 2 xã mới là xã Nhà Bè và xã Hiệp Phước. Xã Nhà Bè hiện tại gồm địa giới hành chính của 4 đơn vị cấp xã cũ là thị trấn Nhà Bè, xã Phú Xuân, xã Phước Kiển và xã Phước Lộc.

Ông Tài dẫn chứng cụ thể ở phòng kinh tế, theo quy định là được định khung với 12 vị trí việc làm. Với biên chế tối đa là 50 công chức được giao, xã có thể ưu tiên cho phòng kinh tế 15 người, trừ trưởng phòng và phó phòng là còn 13 công chức làm công tác chuyên môn, như vậy bình quân 1 vị trí việc làm bố trí được 1 người.

Ông Nguyễn Tuấn Tài, Phó Chủ tịch UBND xã Nhà Bè (Ảnh: Tùng Nguyên).

“Như vị trí tài chính, 1 xã trước đây có 1 người làm. Nay 4 xã gộp lại, cộng thêm cả quản lý các công việc của cấp huyện cũ, vẫn 1 người đó, thực sự rất khó.

Lĩnh vực khác như giáo dục, xã Nhà Bè phải quản lý 25 trường, mỗi trường thu chi bình quân 8 tỷ đồng/năm, chỉ riêng số liệu này đã rất lớn.

Bộ máy trước, mảng việc tài chính ở cấp huyện có 4 người mà chưa chắc đã gánh hết”, ông Nguyễn Tuấn Tài phân tích.

Vị Phó Chủ tịch xã nêu thêm, vị trí chuyên quản lý quy hoạch, xây dựng và kiến trúc phải quản lý rất nhiều công việc như quy hoạch, thẩm định dự án, xây dựng... Ông lo vị trí như vậy mà chỉ bố trí 1 người, khó mà xoay xở.

Ông nói: “Xã có 110 dự án đầu tư nên 1 người làm không hết việc. Cán bộ giữ vị trí đó cũng không thể đi hết 37km2 của xã để quản lý trật tự đô thị...”.

Ông Nguyễn Tấn Minh Trí, Chánh văn phòng Văn phòng UBND - HĐND xã Hiệp Phước, lấy ví dụ vị trí văn thư viên chỉ phụ trách việc đóng dấu các văn bản, giấy tờ sao y chứng thực mà 1 người không làm kịp, xã phải huy động thêm 3 cán bộ không chuyên trách hỗ trợ đóng dấu. Ông Trí nhận định, mỗi vị trí việc làm mà chỉ có 1 biên chế thì rất nhiều việc không làm nổi.

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trao đổi chung, ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM đề nghị các phòng chuyên môn tham gia đoàn công tác trả lời, hướng dẫn các xã những nội dung đã có hướng dẫn nhưng chưa rõ, các xã chưa thực hiện được. Lãnh đạo Sở đồng thời yêu cầu các phòng nhanh chóng tham mưu, giải quyết các vấn đề mà các xã đã đề xuất, xin ý kiến nhưng chưa được giải quyết.

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Mai Đức Thiện ghi nhận các ý kiến phản ánh thực tế sinh động của các xã trong quá trình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Vị cán bộ Bộ Nội vụ được tăng cường cho địa phương nắm cụ thể những khó khăn, vướng mắc thực tế của từng xã để đề xuất lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá và có giải pháp phù hợp vì mục tiêu cùng cả nước thực hiện thành công mô hình chính quyền mới.