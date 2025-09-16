Cán bộ biệt phái Bộ Nội vụ hướng dẫn công tác chuyên môn tại TPHCM

Ngay sau kỳ nghỉ lễ 2/9, 34 cán bộ biệt phái của Bộ Nội vụ đã đi địa phương, hỗ trợ các tỉnh, thành trong việc triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Mỗi tỉnh, thành có một cán bộ hỗ trợ, riêng TPHCM là địa bàn trọng điểm, có quy mô dân số đông nhất cả nước với hơn 14 triệu người và diện tích hơn 6.770 km2 nên có 2 cán bộ được cử đến hỗ trợ là Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Mai Đức Thiện và chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Thị Hoa.

Ngay khi đến TPHCM, các cán bộ biệt phái đã có buổi làm việc chung với lãnh đạo và các phòng ban chuyên môn của Sở Nội vụ thành phố để nắm bắt tình hình theo từng lĩnh vực, cũng như trao đổi, hướng dẫn chuyên môn về các lĩnh vực của ngành.

Cán bộ Bộ Nội vụ trao đổi chuyên môn tại Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Nội vụ TPHCM (Ảnh: N.H).

Sau khi nắm tình hình chung, tổ làm việc đã tiếp cận từng phòng ban chuyên môn hướng dẫn những vấn đề mà các phòng ban còn thấy vướng khi triển khai công tác theo mô hình mới, như: Cách điều chỉnh dự toán kinh phí; thủ tục mở tài khoản kho bạc nhà nước để giao dịch của Sở đối với các đơn vị thuộc Sở…

Tổ làm việc cũng là cầu nối tiếp nhận thông tin từ các phòng ban chuyên môn thuộc Sở Nội vụ để phối hợp, trao đổi với các Cục, Vụ chức năng xem xét, trả lời kịp thời cho Sở.

Sau 1 tuần làm việc tại các phòng ban chuyên môn thuộc Sở Nội vụ, ngày 10/9, tổ làm việc có buổi khảo sát, nắm tình hình và hướng dẫn nghiệp vụ trực tiếp tại cơ sở đầu tiên là UBND phường Dĩ An.

Tổ cán bộ biệt phái Bộ Nội vụ làm việc tại UBND phường Dĩ An (Ảnh: N.H).

Dĩ An là phường có quy mô lớn, dân số lên đến hơn 227.000 người (phường có dân số cao nhất TPHCM) nên việc tổ chức và vận hành bộ máy mới có nhiều vấn đề phức tạp hơn một số địa bàn khác.

Tuy nhiên, nhờ đảm bảo thực hiện sắp xếp biên chế phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ, đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ và nỗ lực của tập thể cán bộ phường, Dĩ An đã nhanh chóng vận hành thông suốt bộ máy mới, đảm bảo việc phục vụ người dân và doanh nghiệp không bị gián đoạn.

Dù vậy, phường lớn nhất thành phố vẫn gặp phải nhiều khó khăn như: Nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính rất cao và địa bàn đô thị tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp nhưng lực lượng nhân sự mỏng; các hệ thống phần mềm điện tử gặp nhiều lỗi kỹ thuật; nhiều thủ tục hành chính còn chưa thống nhất, gây khó cho cán bộ thụ lý giải quyết hồ sơ hành chính...

Dĩ An là phường có dân số đông nhất TPHCM nên số lượng thủ tục hành chính rất lớn (Ảnh: N.H).

Để giải quyết khó khăn, Dĩ An phải bố trí tăng cường nhân sự đối với các lĩnh vực có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính nhiều và yêu cầu công chức, viên chức nỗ lực nâng cao hiệu quả công việc.

Bên cạnh đó, Trung tâm chuyển đổi số Thành phố bố trí nhân sự hỗ trợ cho cán bộ phường thông qua các nhóm; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, xử lý các lỗi kỹ thuật trong quá trình vận hành các phần mềm giải quyết công việc như Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, phần mềm quản lý văn bản, phần mềm 1022…

Tại buổi làm việc, ông Mai Đức Thiện và bà Nguyễn Thị Hoa cũng đã giải đáp, hướng dẫn cho địa phương giải quyết những vướng mắc liên quan đến các nội dung Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn. Đối với các kiến nghị mới, tổ làm việc ghi nhận, tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền.

Dự kiến trong thời gian tới, tổ làm việc tại TPHCM sẽ tiếp tục đến các phường, xã trên địa bàn thành phố để nắm tình hình và hướng dẫn trực tiếp cho cán bộ địa phương giải quyết những vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.