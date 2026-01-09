Phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ kèm nhiều di vật trong vườn keo tràm

Chiều 9/1, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội 584), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin trên.

Các hài cốt liệt sỹ được bọc bằng tăng bộ đội, nằm ở độ sâu 0,8-1m, trong vườn keo tràm thuộc thôn Trại Cá, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Các di vật liệt sỹ được tìm thấy (Ảnh: Đội 584).

Di vật kèm theo 2 hài cốt liệt sỹ có mũ cối, giày, thắt lưng, võng bộ đội, hộp tiếp đạn, đạn AK và các đồ dùng cá nhân. Đội 584 tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu vực phát hiện hài cốt liệt sỹ.

Trước đó, tại thôn Tà Rùng, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 cũng phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ.

Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu 0,8-1,2m, kèm theo một số di vật như tăng nguyên tấm, dây dù, túi da đựng tài liệu, bật lửa. Công tác tìm kiếm được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tiếp tục triển khai.