Trao tặng Huy hiệu Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nguyễn Tuấn Ninh công bố Quyết định của Đảng ủy Chính phủ về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà.

Thay mặt Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đối với Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà.

Phát biểu chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết đồng chí Nguyễn Thị Hà đã có quá trình hơn 33 năm công tác, phấn đấu, cống hiến kiên trì, bền bỉ, trong đó có 30 năm được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, Thứ trưởng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

"Việc trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Thị Hà là sự ghi nhận của Đảng về phẩm chất trung thành và kết quả quá trình phấn đấu, cống hiến, nỗ lực, tận tâm của đồng chí trong suốt 30 năm qua", Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đối với Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà (Ảnh: Tống Giáp).

Theo Bộ trưởng, việc trao tặng Huy hiệu Đảng ngày hôm nay không chỉ là niềm vinh dự lớn lao của cá nhân Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà và gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của toàn thể Đảng bộ Bộ Nội vụ và Vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới nói riêng.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng mong muốn và đề nghị trong thời gian tới, với bề dày kinh nghiệm công tác, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Nội vụ lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và ngành Nội vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà xúc động khi được Đảng ghi nhận, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: “Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước; tới các đồng chí lãnh đạo, đồng chí, đồng nghiệp, các thế hệ cán bộ và nhân dân ở những cơ quan, đơn vị, địa phương tôi đã từng công tác. Trân trọng cảm ơn các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ Bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan đã luôn đồng hành, chia sẻ, tạo điều kiện và giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Thứ trưởng cũng bày tỏ nhận thức sâu sắc rằng, được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình rèn luyện, phấn đấu của người đảng viên; đồng thời cũng là dịp để nhắc nhở bản thân cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng học hỏi, đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng công tác, cùng tập thể lãnh đạo Bộ, công chức ngành Nội vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.