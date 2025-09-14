Người Nội vụ đi biên giới, "cùng ở, cùng làm" hỗ trợ bộ máy chính quyền mới

Ông Nguyễn Văn Dư - Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội là một trong số 34 cán bộ Bộ Nội vụ đi địa phương đợt này. Ông cùng đoàn công tác Sở nội vụ tỉnh An Giang do Phó Giám đốc Trương Long Hồ làm trưởng đoàn trực tiếp đi cơ sở nắm tình hình, kiểm tra và hướng dẫn 5 xã Hòn Đất, Sơn Kiên, Bình Sơn, Mỹ Thuận, Bình Giang tháo gỡ những vấn đề cấp thiết trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" từ cơ sở

Báo cáo về tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã cho thấy quá trình này được triển khai đồng bộ và bám sát chỉ đạo từ Trung ương đến cấp tỉnh. Các cơ quan chính trị cấp xã đã tập trung toàn lực, chủ động và quyết liệt thực hiện mọi công việc, đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt ngay từ đầu. Nhờ vậy, công việc chuyên môn không bị gián đoạn, đồng thời ưu tiên tối đa việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, dù đạt được những kết quả tích cực, quá trình triển khai bộ máy chính quyền mới vẫn còn nhiều bất cập cần được khắc phục.

Cụ thể, việc tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự tại cấp xã chưa đáp ứng được khối lượng công việc ngày càng tăng, khiến cán bộ quá tải, khó đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc. Bên cạnh đó, số lượng nhân sự lãnh đạo mỏng cũng hạn chế năng lực quản lý, điều hành và tham mưu.

Về cơ sở vật chất, nhiều trụ sở xã vẫn chưa có kho lưu trữ văn thư do thiếu kinh phí, cơ sở vật chất và nhân lực chuyên môn, làm tăng nguy cơ thất lạc các văn bản quan trọng, bao gồm cả hồ sơ của cấp huyện trước đây.

Trang thiết bị tại các xã mới chỉ dừng ở mức cơ bản, nhiều thiết bị chưa đạt chuẩn, gây khó khăn cho việc vận hành các phần mềm chuyên ngành và hệ thống công nghệ thông tin.

Trước thực trạng đó, các xã đã đề xuất với đoàn công tác một số giải pháp cấp thiết. Như kiến nghị tăng cường đầu tư ngân sách, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đồng thời đẩy mạnh đào tạo cán bộ và áp dụng công nghệ lưu trữ điện tử.

Về vấn đề nhân sự, các địa phương mong muốn tăng cường cán bộ có chuyên môn từ cấp tỉnh về cấp xã, cải thiện điều kiện làm việc và hạ tầng công nghệ thông tin để thu hút nhân tài, tạo sự liên thông giữa các cấp.

Ông Nguyễn Văn Dư – Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong hơn hai tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh: Hoàng Duật).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Dư, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ, đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong hơn hai tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ông ghi nhận bộ máy đã hoạt động cơ bản thông suốt, liên tục, đồng thời khẳng định những khó khăn mà các xã đang gặp phải là rất thực tiễn.

Theo ông Dư, Bộ Nội vụ đã có những hướng dẫn để tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến vị trí việc làm và tổ chức biên chế. Cụ thể, Bộ đã ban hành Công văn số 7415/BNV-CCVC về phương án đảm bảo nhân sự tại cấp xã, trong đó định hướng 38 vị trí việc làm.

Dựa trên công văn này, các địa phương có thể căn cứ vào số lượng biên chế được giao để bố trí nhân sự phù hợp, đảm bảo hiệu quả hoạt động và phục vụ tốt nhất cho người dân. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện danh mục vị trí việc làm công chức, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Vừa siết kỷ cương, vừa bồi dưỡng tinh thần

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ cũng đã đưa ra nhiều chỉ đạo, đề xuất quan trọng nhằm hoàn thiện hoạt động bộ máy cấp xã. Trước hết, ông yêu cầu các địa phương cần hoàn thành dứt điểm việc thành lập trung tâm hành chính công. Đây là bước đi then chốt để tập trung hóa các dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhằm chuẩn bị cho công tác bầu cử sắp tới, ông đề nghị các địa phương huy động lực lượng cán bộ có kinh nghiệm từ những kỳ bầu cử trước để đảm bảo công tác tổ chức diễn ra suôn sẻ, hiệu quả.

Về phía Sở, ông Hồ cho biết đã tham mưu cho UBND ban hành hai kế hoạch quan trọng, trước hết, về kiểm tra cải cách hành chính, sau là về kiểm tra công vụ. Ông nhấn mạnh địa phương phải chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ và khẳng định Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm.

Sau nữa, trước áp lực công việc ngày càng lớn, Phó Giám đốc Sở nội vụ tỉnh An Giang đề xuất chính quyền địa phương nên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao như đá bóng hay pickleball để bồi dưỡng tinh thần cho cán bộ. Những hoạt động này không chỉ giúp đội ngũ cán bộ giải tỏa căng thẳng mà còn tăng cường sự gắn kết, tạo môi trường cởi mở để mọi người thẳng thắn trao đổi, chia sẻ và cùng nhau tháo gỡ khó khăn trong công việc.

Phó Giám đốc Sở nội vụ tỉnh An Giang Trương Long Hồ yêu cầu các địa phương siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ (Ảnh: Hoàng Duật).

Gỡ khó cho tỉnh biên giới lớn nhất miền Tây

Trao đổi với phóng viên Dân trí, sau 10 ngày "nằm vùng" hỗ trợ địa phương, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Nguyễn Văn Dư nhận xét, An Giang là tỉnh có diện tích lớn nhất trong vùng ĐBSCL, với 102 đơn vị hành chính cấp xã. Việc quản lý một địa bàn rộng lớn và đa dạng đặt ra nhiều thách thức lớn.

Thực tế, hỗ trợ An Giang hiệu quả, ông đã chuẩn bị nhiều hồ sơ, tài liệu, chủ động nghiên cứu các quy định, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Mục tiêu là hướng dẫn các địa phương áp dụng thống nhất các quy định, giúp bộ máy chính quyền hoạt động trơn tru.

Ông cũng xác định nhiệm vụ quan trọng là tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã.

Đại diện các xã báo cáo tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ (Ảnh: Hoàng Duật).

Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Dư chia sẻ, đi thực tiễn tại cơ sở để nắm bắt tình hình xong, ông sẽ tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm nhất trong 2 tháng. Ông nhận định vướng mắc lớn nhất hiện nay là các thủ tục liên thông, liên ngành còn chưa đồng bộ và suôn sẻ.

Ngoài ra, việc hạn chế về hạ tầng công nghệ thông tin và kết nối mạng cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả công việc.

Về công tác cán bộ, ông Dư đề xuất rà soát lại hướng bố trí, tăng cường tập huấn.