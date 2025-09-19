Cả nước sẽ sắp xếp, tinh gọn hệ thống trường học, bệnh viện

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập phải được gửi về Bộ trước ngày 25/9 (Ảnh minh họa: Thanh Tùng).

Giải thể các đơn vị yếu kém

Theo công văn, các địa phương phải chủ động xây dựng phương án sắp xếp theo từng ngành, lĩnh vực, đảm bảo phù hợp với định hướng tại Công văn số 59-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW. Bộ Nội vụ lưu ý một số định hướng cụ thể:

Mỗi tỉnh, thành phố không có quá 3 Ban Quản lý dự án cấp tỉnh; có thể lập các ban quản lý khu vực liên xã, phường hoặc cấp xã nếu cần thiết. Các Ban quản lý dự án hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

Các địa phương phải rà soát, sắp xếp lại và tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, các sở và các tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh; đồng thời cơ cấu lại hoặc giải thể những đơn vị hoạt động kém hiệu quả.

Bên cạnh đó, địa phương chủ động nghiên cứu tổ chức một đơn vị sự nghiệp cấp xã cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu như văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, môi trường, nông nghiệp.

Tinh gọn mạng lưới trường công lập

Hệ thống các trường học, bệnh viện công lập sẽ được sắp xếp, tinh gọn (Ảnh: Mỹ Hà).

Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các địa phương được yêu cầu nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp, điều chỉnh lại mạng lưới trường học công lập ở các cấp học phổ thông. Việc sắp xếp có thể bao gồm trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp và mầm non công lập, tùy theo nhu cầu và điều kiện thực tế tại từng địa phương.

Bên cạnh đó, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ được xem xét hợp nhất, hình thành mô hình trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Những cơ sở này sẽ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo khu vực liên phường, liên xã, thay vì tổ chức nhỏ lẻ theo từng đơn vị hành chính.

Ngoài ra, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ được duy trì tối đa ba trường dạy nghề công lập (không tính các trường đã tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên), nhằm tinh gọn đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bổ sung bệnh viện chuyên sâu và lão khoa

Về lĩnh vực y tế, các địa phương cần tập trung kiện toàn, củng cố hệ thống y tế dự phòng, bảo đảm năng lực giám sát, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng một cách chủ động, hiệu quả.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có ít nhất một bệnh viện đạt cấp chuyên sâu, đồng thời bố trí bệnh viện lão khoa hoặc bố trí khoa lão khoa trong bệnh viện đa khoa để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Các trạm y tế xã, phường, đặc khu sẽ được thành lập trực thuộc UBND cấp xã, đồng thời phát triển thêm các điểm khám bệnh dựa trên cơ sở các trạm y tế xã hiện có, nhằm phục vụ nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh cơ bản cho người dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa cấp huyện hiện nay sẽ được chuyển về trực thuộc Sở Y tế, để tổ chức hoạt động khám chữa bệnh theo mô hình khu vực liên phường, liên xã, thay vì chia nhỏ theo đơn vị hành chính cấp huyện như trước đây.

Công văn của Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố phải hoàn thành lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ sự nghiệp công để làm cơ sở đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công, giảm số viên chức hưởng lương từ ngân sách; đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa, hỗ trợ đơn vị ngoài công lập tham gia cung ứng dịch vụ công thiết yếu.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương quan tâm thực hiện đúng thời hạn nhằm đẩy nhanh tiến trình sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW.