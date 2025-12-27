Những hình ảnh ấn tượng tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI

Sáng 27/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam (Thủ đô Hà Nội), Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI diễn ra với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp Nhà nước, địa phương cùng 2.025 đại biểu chính thức với những điển hình tiên tiến tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước.

Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI.

Về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có 2.223 đại biểu (gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức) là cá nhân Anh hùng, đại diện các Tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay; người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam; đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố.

Đại hội diễn ra trong không khí nồng nhiệt, hân hoan của hàng nghìn đại biểu tiêu biểu và lãnh đạo cấp cao, bộ, ban ngành. Nhiều đại biểu là cá nhân, đại diện tập thể tiêu biểu đến từ mọi vùng miền trên khắp cả nước về dự đại hội.

Đúng 8h30, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu làm lễ chào cờ trước khi đại hội chính thức diễn ra.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc đại hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại: "Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Phong trào thi đua là một trong những thắng lợi lớn của nhân dân ta. Nó làm đà cho những thắng lợi to lớn hơn nữa, vẻ vang hơn nữa”. Do vậy, cách đây gần 80 năm trong thời khắc vận mệnh của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, đặt nền móng cho phong trào thi đua yêu nước của cách mạnh Việt Nam".

Thủ tướng khẳng định, từ đó đến nay, tinh thần thi đua ái quốc đã kết tinh thành truyền thống quý báu, nét đẹp văn hóa đặc sắc, sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc Việt Nam. Lời hiệu triệu non sông: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất” đã trở thành mạch nguồn sức mạnh quy tụ ý chí, khơi dậy thành lòng yêu nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Tại đại hội, Đoàn thể thao Việt Nam với nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc vừa trở về từ SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan cũng được vinh danh.

Nhà sáng chế Vũ Hữu Lê - Giám đốc công ty cơ khí Hồng Hà (Lào Cai) - năm nay đã ở tuổi 90, đã sáng chế ra rất nhiều loại máy móc nông nghiệp đặc biệt để phục vụ bà con nông dân giai đoạn đất nước khó khăn, mới phát triển.

Vận động viên đạt thành tích cao ở SEA Games 33, nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh - người giành 4 huy chương vàng tại đại hội và phá nhiều kỷ lục SEA Games - cũng được vinh danh và chia sẻ về những dấu ấn cá nhân tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khái quát, thi đua yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy, tổ chức và dẫn dắt truyền thống thi đua thành phong trào, hành động của toàn dân tộc bằng Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người nhấn mạnh: “Thi đua là làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đại hội hôm nay là dịp để tôn vinh những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước. Trong hơn 2.000 đại biểu dự Đại hội, nhiều người là anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc. Nhiều người là điển hình tiên tiến được lựa chọn, tiến cử từ cơ sở trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở các vùng miền, nông thôn, đô thị, biên giới, hải đảo, thuộc nhiều dân tộc, tôn giáo.

Trong khuôn khổ Đại hội thi đua, nhằm ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, Đảng và Nhà nước đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng cho 17 tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể gồm: Binh chủng Đặc công (Bộ Quốc phòng); Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng); Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam); Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam); Công an TP Hà Nội (Bộ Công an); Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) và Thanh tra Bộ Công an.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao danh hiệu Anh hùng lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo và đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Các tập thể được trao danh hiệu gồm Bệnh viện Chợ Rẫy (Bộ Y tế); Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội); Tập đoàn Viettel (Bộ Quốc phòng); Công ty tập đoàn Thái Bình Seed (Hưng Yên); Công ty TH (Nghệ An).

Danh hiệu Anh hùng lao động cũng được trao cho các cá nhân tiêu biểu, gồm ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường Group; bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet Air; Kỹ sư Vũ Hữu Lê - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà; ông Tạ Văn Trầm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang; ông Nguyễn Huy Quý - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước toàn quốc giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng nhấn mạnh, thi đua là nhịp điệu, là bản hòa ca của tinh thần cống hiến, nơi hội tụ ý chí, lòng yêu nước của dân tộc. Từ đó phong trào thi đua phải lan tỏa những con người tốt, việc tốt, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong toàn xã hội.

Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với phong trào thi đua “đổi mới sáng tạo, tăng tốc bứt phá” do Thủ tướng Chính phủ phát động, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI diễn ra thành công tốt đẹp. Các lãnh đạo Đảng, nhà nước cùng lên sân khấu hòa chung không khí phấn khởi, hân hoan sau đại hội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các bộ, ban, ngành, đại biểu từ các tỉnh thành, các vùng miền khắp cả nước cùng chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc đại hội.