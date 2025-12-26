Phong trào thi đua yêu nước cổ vũ các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua

Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong những năm qua được tổ chức thực hiện trong bối cảnh thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh, phức tạp, bất ổn, khó lường, nhiều vấn đề rất mới, chưa có tiền lệ.

Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng, với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức, mang lại hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.

Các phong trào thi đua yêu nước đã tạo động lực mạnh mẽ, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc" (Ảnh: Nhật Bắc).

Các phong trào này đóng góp quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần làm cho "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động, triển khai 9 phong trào thi đua trên phạm vi toàn quốc.

Các phong trào thi đua đã được triển khai đồng bộ, với nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể, phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực, được các cấp, các ngành, nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia, trở thành nòng cốt cho các phong trào thi đua của cả nước, huy động sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện, đột phá.

Điển hình như phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, góp phần thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đến thời điểm tổng kết phong trào (trước khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp), cả nước có 6.084/7.669 xã (79,3%) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 2.567 xã (42,4%) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, vượt mục tiêu giai đoạn, 743 xã (12,3%) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã.

Còn ở cấp huyện, 329/646 đơn vị (51%) đã hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 48 huyện (20%) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; cấp tỉnh có 12 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Chính phủ trao tiền hỗ trợ cho các địa phương (Ảnh: Trần Thắng).

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về giảm nghèo nhanh, bền vững, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cả nước giảm còn 1,3%; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số bình quân giảm hơn 4,4%/năm, đạt mục tiêu đề ra.

Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm từ 2,393 triệu hộ đầu kỳ xuống còn 1,256 triệu hộ cuối năm 2025.

Đáng chú ý, 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo đã đạt chuẩn nông thôn mới, thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (đạt 35,2%, vượt mục tiêu).

Bên cạnh đó, còn có phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"; phong trào “Cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”; phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”... cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật.