Người "thắp lửa" cho hành trình chuyển đổi số Đắk Lắk

Tốt nghiệp Thạc sĩ Hệ thống thông tin với nền tảng chuyên môn vững vàng, ông Võ Nguyễn Hoàng Nam, Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk, đã có nhiều năm gắn bó, tạo dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại tỉnh Đắk Lắk.

Hàng loạt tiện ích số ra đời

Thời điểm công tác tại Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk (cũ), ông Võ Nguyễn Hoàng Nam tham gia đội ngũ chủ trì, tham mưu xây dựng hàng loạt đề án mang tính chiến lược số của Đắk Lắk như Kiến trúc Chính quyền điện tử; Kiến trúc ICT về đô thị thông minh; Đề án xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk và Đề án thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh (IOC).

Tháng 9/2020, Trung tâm IOC tỉnh Đắk Lắk chính thức được thành lập, đánh dấu bước ngoặt lớn về sự hình thành hệ thống điều hành, giám sát số hóa của tỉnh.

Ông Võ Nguyễn Hoàng Nam tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Không dừng lại ở việc xây nền móng, khi được giao trọng trách Giám đốc Trung tâm IOC từ tháng 2/2024, kỹ sư Võ Nguyễn Hoàng Nam tiếp nối những thành quả bước đầu của trung tâm và phát huy vai trò “nhạc trưởng” trong hành trình vận hành, kết nối, mở rộng các hệ thống thông minh, hướng đến mục tiêu chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Ông Nam cho biết quá trình điều hành Trung tâm IOC, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản trị, vận hành các hệ thống quan trọng như trục liên thông văn bản, hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành iDesk, cơ sở dữ liệu dùng chung, cổng thông tin điện tử tỉnh và các hệ thống thông tin đặt tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Đắk Lắk.

Xuyên suốt quá trình hoạt động, Trung tâm IOC Đắk Lắk đã chính thức triển khai 10 dịch vụ đô thị thông minh trên nền tảng web và ứng dụng di động của tỉnh Đắk Lắk.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ông Nam rất tâm huyết với công tác chuyển đổi số của Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Các dịch vụ đô thị thông minh do Trung tâm IOC triển khai đến nay đã phủ khắp 10 lĩnh vực, từ giám sát dịch vụ công trực tuyến, phản ánh hiện trường, giám sát hiệu quả hoạt động chính quyền đến dịch vụ giám sát, điều hành các lĩnh vực về du lịch, y tế, giáo dục, tài nguyên và môi trường.

Hàng trăm phản ánh của người dân được kịp thời tiếp nhận, xử lý, thể hiện hiệu quả thực tiễn mô hình đô thị thông minh. Các dịch vụ số đã phát huy được tính hiệu quả, mang lại tiện ích cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền các cấp.

Đưa đô thị thông minh vào đời sống

Theo Giám đốc Trung tâm IOC, dịch vụ công được tích hợp giữa các cơ quan nhà nước và được cá nhân hóa, giúp người dân thuận tiện trong việc tiếp cận các thông tin. Đây còn là công cụ tiện ích để thực hiện các thủ tục đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và có thể theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ, yêu cầu, kiến nghị theo thời gian thực hiện.

Đặc biệt, thông qua những ứng dụng số, người dân được tạo điều kiện giám sát, phát huy những đóng góp cá nhân trong việc phát triển kinh tế, xã hội.

Ứng dụng "Đắk Lắk số" giúp người dân trực tiếp phản ánh nhanh chóng nhiều mặt của đời sống đến cơ quan chức năng (Ảnh: Thúy Diễm).

Những con số thực tiễn đã minh chứng cho hiệu quả vận hành của Trung tâm IOC, từ đầu năm đến 30/6, toàn tỉnh đã giải quyết hơn 374.000 hồ sơ trực tuyến, trong đó 97,6% đúng hạn; hệ thống phản ánh hiện trường tiếp nhận 317 phản ánh của người dân, tỷ lệ xử lý đạt 92,5%.

Ngoài ra, ứng dụng "Đắk Lắk số", cổng thông tin "tuongtaccongdan.daklak.gov.vn" là địa chỉ để người dân phản ánh những băn khoăn, thắc mắc đến cơ quan cơ quan chức năng một cách nhanh nhất.

Số hóa hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính được trển khai trên 102 xã, phường của tỉnh Đắk Lắk (ẢNh: Uy Nguyễn).

"Quá trình hoạt động chúng tôi luôn hướng đến sự hài lòng của người dân. Khi tiếp nhận những kiến nghị, tương tác của người dân, trung tâm sẽ cảnh báo đến chức năng nếu qua 8 tiếng mà đơn vị chưa tiếp nhận để xử lý.

Cùng với sự nỗ lực từ chính quyền các cấp và sự phối hợp khi giải quyết công việc, bước đầu đã đạt được sự đồng thuận cao từ người dân khi áp dụng chuyển đổi số vào các thủ tục hành chính", Giám đốc Trung tâm IOC cho hay.

Hỗ trợ tích cực trong giai đoạn sáp nhập tỉnh

Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với khối lượng công việc "khổng lồ" khi sáp nhập Phú Yên và Đắk Lắk, Trung tâm IOC đã phát huy vai trò, trách nhiệm khi đơn vị chỉ vỏn vẹn 16 người nhưng đảm bảo vận hành thông suốt toàn bộ hệ thống 24/7 cho tỉnh.

Theo ông Nam, thời điểm chuẩn bị sáp nhập, 2 tỉnh đang sử dụng hệ thống khác nhau, Trung tâm IOC phải vận hành các hệ thống phần mềm dùng chung trong khi hạ tầng Trung tâm dữ liệu của tỉnh còn nhiều hạn chế, đây cũng là áp lực rất lớn với các nhân sự của trung tâm.

Toàn bộ hệ thống số của Đắk Lắk trong giai đoạn sáp nhập tỉnh được Trung tâm IOC đảm bảo vận hành thông suốt 24/7 (Ảnh: Thúy Diễm).

"Với khối lượng văn bản rất nhiều trong giai đoạn sáp nhập tỉnh, Trung tâm IOC đảm nhiệm việc hệ thống phải thông suốt không được gián đoạn. Ý thức được trọng trách của mình, dù phải thức đến 1-2h, anh em vẫn nỗ lực hết mình để vận hành hệ thống ổn định, thông suốt và hỗ trợ hơn 14.000 tài khoản người dùng trong giai đoạn đầu", ông Nam chia sẻ.

Sau sáp nhập tỉnh, Giám đốc Trung tâm IOC chỉ đạo triển khai tập huấn, hỗ trợ người dùng mới của 34 xã, phường thuộc tỉnh Phú Yên (cũ) và tạo lập các nhóm hỗ trợ Zalo để hỗ trợ người dùng trong toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau sáp nhập, cơ sở vật chất của xã còn có nhiều khó khăn, máy móc, thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ chuyển đổi số còn thiếu thốn.

Tuy nhiên, với nỗ lực của cán bộ, nhân viên chính quyền xã và sự tương tác hỗ trợ từ các đơn vị viễn thông cùng Trung tâm IOC đã giúp xã biên giới Ea Bung luôn đạt top đầu của tỉnh trong số hóa hồ sơ khi giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm IOC đã xử lý được hơn 7.000 cảnh báo tấn công mạng, đảm bảo tuyệt đối cho hạ tầng dữ liệu của Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Phó Chủ tịch UBND xã Ea Bung bày tỏ: "Rất nhiều cán bộ, nhân viên khi tiếp quản công việc mới gặp nhiều bỡ ngỡ. Điều đáng mừng là các nhân sự từ Trung tâm IOC đã nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn giúp cho địa phương thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính".

Không chỉ là nhà quản lý giỏi, ông Nam còn là người truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo cho đội ngũ kỹ thuật viên trẻ. Dưới sự dẫn dắt của ông, Trung tâm IOC xử lý hơn 7.000 cảnh báo tấn công mạng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hạ tầng dữ liệu của tỉnh.

Những nỗ lực không ngừng của bản thân, ông Võ Nguyễn Hoàng Nam đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cũ, UBND tỉnh Đắk Lắk tặng nhiều Bằng khen.

Ông Võ Nguyễn Hoàng Nam báo cáo kết quả đạt được của Trung tâm IOC đến lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Với tầm nhìn chiến lược, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong công việc đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số của Đắk Lắk, ông Võ Nguyễn Hoàng Nam là cá nhân duy nhất của tỉnh Đắk Lắk được Sở Nội vụ giới thiệu là gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước toàn quốc.