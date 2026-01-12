Phát hiện tài xế xe đầu kéo mang theo súng đạn

Ngày 12/1, Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin đã phát hiện một tài xế xe đầu kéo tàng trữ súng đạn và pháo.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 16h10 ngày 11/1. Trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến tỉnh lộ 8 (xã Quảng Phú), Đại úy Nguyễn Văn Thanh, Phó trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk, cùng tổ công tác đã phát hiện một xe đầu kéo mang biển kiểm soát 47C-302.xx có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện trên xe có một khẩu súng, hai hộp nhựa chứa đạn chì và một hộp giấy chứa 26 viên pháo.

Tài xế Nhật khai nhận đã đặt mua khẩu súng trên mạng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đại úy Thanh cho biết, tài xế được xác định là Nguyễn Văn Nhật (28 tuổi, trú tại xã Cư M'gar, Đắk Lắk). Tại cơ quan công an, tài xế Nhật khai nhận đã mua khẩu súng trên mạng xã hội với mục đích bắn chim.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.