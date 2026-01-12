Người phụ nữ bán bánh bèo bị nam thanh niên khống chế, cướp điện thoại cũ

Ngày 15/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Kim Quang (29 tuổi, trú tại xã Phú Hòa 2, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 5/1, chị L. (28 tuổi, trú tại phường Bình Kiến, Đắk Lắk) đang trên đường đi bán bánh bèo bị một người đàn ông đi xe máy áp sát, chặn đầu xe tại địa bàn xã Phú Hòa 2.

Đối tượng Nguyễn Kim Quang tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Đối tượng này sau đó đã dùng dao khống chế, đe dọa chị L. để cướp 150.000 đồng tiền mặt và một điện thoại di động cũ rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Công an xã Phú Hòa 2, các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera và rà soát các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định Nguyễn Kim Quang là đối tượng gây ra vụ cướp.