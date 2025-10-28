Bí thư Đắk Lắk: Người dân được thụ hưởng thật những thành quả của thi đua

Ngày 28/10, tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá, đưa Đắk Lắk cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, giàu đẹp, văn minh, bản sắc”.

Đại hội với sự tham dự của ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các địa phương, sở, ngành và khoảng 450 đại biểu là các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Đắk Lắk.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Thúy Diễm).

Phát biểu tại Đại hội, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Đắk Lắk có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, gắn với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn địa phương.

Các phong trào như “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Giảm nghèo bền vững”, “Dạy tốt - Học tốt”, “Vì an ninh Tổ quốc”… đã lan tỏa sâu rộng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Từ các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt và điển hình tiên tiến trong các ngành, lĩnh vực, địa phương; giúp phát huy được sức mạnh tổng hợp để đưa Đắk Lắk vượt qua khó khăn, thách thức và giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Hàng trăm tập thể, cá nhân vinh dự được tặng Huân chương và các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng sau hợp nhất với tỉnh Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk có nhiều tiềm năng, lợi thế và cơ hội để phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, tỉnh Đắk Lắk cũng có những thách thức, khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc với tinh thần thi đua, quyết tâm cao nhất của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp ủy, các địa phương, các ngành cần bám sát thực hiện một số nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Ông yêu cầu công tác thi đua cần chú trọng gắn với giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách, khó khăn, hạn chế đặt ra trong quá trình phát triển của tỉnh. Đồng thời, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới, điển hình tiên tiến và nhân rộng, lan tỏa mạnh mẽ các điển hình tiêu biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk quán triệt, việc khen thưởng phải thật sự nghiêm túc, công bằng và chính xác, có tiêu chí nhằm đánh giá đúng thành tích và kịp thời động viên các tập thể, cá nhân xứng đáng.

"Kết quả và sự thành công của phong trào thi đua phải được kết tinh thành sản phẩm thật, tạo ra sự chuyển biến thật cho sự phát triển, người dân được thụ hưởng thật những thành quả của thi đua và tích cực tham gia thật sự vào các phong trào thi đua", ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước được tặng thưởng (Ảnh: Thúy Diễm).

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục ra sức thi đua yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, chung sức xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.