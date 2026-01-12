Toyota Hilux thuần điện: Hy sinh khả năng tải và kéo để "sạch" hơn

Trong nhiều thập kỷ, dòng xe bán tải Hilux nổi tiếng với biệt danh “ngựa thồ”, do có khả năng chinh phục mọi điều kiện khắc nghiệt, từ bùn lầy cho tới lũ lụt, hay khi bị thả rơi từ một chiếc máy bay trực thăng như trong chương trình truyền hình của Top Gear. Giờ đây, Toyota đang đặt mẫu bán tải này vào một thử thách mới khó khăn hơn: tồn tại trong kỷ nguyên xe điện.

Tại Triển lãm Ô tô Brussels 2026 đang diễn ra ở Bỉ, Toyota ra mắt Hilux thế hệ thứ 9 phiên bản châu Âu với hai cấu hình: diesel mild-hybrid và Hilux BEV chạy điện hoàn toàn, sau khi đã giới thiệu cả hai ở châu Á. Hilux BEV là một cột mốc quan trọng, nhưng sắp tới nó sẽ không phải là phiên bản “không phát thải” duy nhất của dòng bán tải này.

Toyota không chỉ xác nhận đang phát triển Hilux chạy bằng hydro, mà các nguyên mẫu sử dụng pin nhiên liệu thậm chí đã được đưa ra thử nghiệm thực tế.

Dòng xe bán tải Hilux nay có thêm bản thuần điện (BEV) bên cạnh các bản động cơ đốt trong thuần tuý và mild-hybrid (Ảnh: Toyota).

Toyota gọi hướng đi này là chiến lược đa dạng công nghệ. Nếu chưa thực sự muốn chuyển sang dùng xe thuần điện, khách hàng của hãng vẫn có thể chọn bản diesel mild-hybrid 2.8L công suất 201 mã lực đã ra mắt từ thế hệ Hilux trước. Thậm chí, ở một số thị trường châu Âu, Toyota vẫn sẽ bán Hilux bản động cơ diesel truyền thống, không hybrid.

Tại Anh và phần lớn châu Âu, bản diesel mild-hybrid 48V được dự đoán vẫn là lựa chọn chủ lực ngay cả khi Hilux điện xuất hiện. Lý do là nó vẫn giữ được khả năng chở 1.000kg và kéo 3.500kg, trong khi vận hành êm ái và sạch hơn đời cũ.

Tuy nhiên, với nhóm khách hàng kinh doanh muốn giảm chi phí vận hành và thuế, Hilux BEV là một lựa chọn rất đáng cân nhắc. Phiên bản này dùng pin 59,2kWh cùng mô-tơ điện lắp trên cả hai trục, tạo thành hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD).

Hilux BEV có trọng lượng lớn hơn, do phải gánh thêm bộ pin lớn, nên khả năng tải và kéo thấp hơn các bản diesel (Ảnh: Toyota).

Mô-tơ trước cho mô-men xoắn 205Nm và mô-tơ sau 268Nm. Toyota công bố tầm hoạt động của xe là 258km/lần sạc theo tiêu chuẩn WLTP, thông số nghe có vẻ khiêm tốn so với xe du lịch chạy điện, nhưng nếu chạy trong đô thị, con số này có thể đạt 380km.

Đổi lại việc không phát thải là khả năng tải và kéo bị giảm. Cụ thể, tải trọng chỉ còn 715kg, và sức kéo giảm xuống 1.600kg.

Dù vậy, những giá trị cốt lõi của Hilux vẫn được giữ nguyên: khung gầm rời, khoảng sáng gầm 212mm và khả năng lội nước 700mm - thông số cho mọi lựa chọn động cơ. Bản BEV còn có chế độ lái off-road riêng, được tinh chỉnh cho mô-men xoắn điện và hệ thống phanh tái sinh.

Cả bản hybrid lẫn BEV đều áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Cyber Sumo” mới, được cho là do đội ngũ Toyota Australia phát triển. Với các đường nét góc cạnh và bề mặt phẳng hơn, Hilux mang diện mạo hiện đại và hầm hố như xe tải cỡ lớn; tuy nhiên, việc đẹp - xấu phụ thuộc vào thẩm mỹ cá nhân. Lưới tản nhiệt kín và cản trước màu bạc đã được thiết kế lại là chi tiết giúp nhận diện phiên bản thuần điện.

Khoang lái của bản Hilux thuần điện vừa ra mắt tại châu Âu (Ảnh: Toyota).

Bên trong xe (chỉ có bản crew cab) cũng có sự thay đổi lớn, với bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 12,3 inch, cùng vô-lăng lấy từ mẫu Land Cruiser thế hệ mới.

Bên phía ghế phụ có các hộc chứa đồ đôi, trên táp-lô có giá để cốc, cùng sự hiện diện của loạt công nghệ an toàn điện tử, nhưng Toyota vẫn giữ nhiều nút bấm vật lý cho các chức năng thường dùng - một điểm cộng với người dùng xe bán tải.

Toyota cho biết Hilux mới sẽ được mở bán tại Anh từ tháng 6, còn giá bán sẽ được công bố trong vài tháng tới.